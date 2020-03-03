03.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:34

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Mültecilere, Avrupa'daki bütün devletler kapılarını açmalıdır. Bu insanların barınma, sağlık ve diğer bütün temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir uluslararası fon kurulmalıdır" dedi.



Sancar, HDP Grup Toplantısı'nda konuştu. Sancar, demokratik siyasette ısrar ettiklerini belirterek, demokratik siyasette yollarının barışçıl çözüm olduğunu dile getirdi. Sancar, "Biz barış çağrılarını Kürt sorunuyla ilgili yaparken bazıları bunu farklı yorumlamaya çalışıyor. Bu çağrılarda bizim tek muhatabımız var. Bizim çağrımız, Türkiye toplumu, Türkiye'nin demokratları, vicdanlı, ahlaklı insanları, emekçileri, kadınları, gençlerinedir. Gelin barış mücadelesini büyültelim. Hangi iktidar mevcut olursa olsun ona barışı hep birlikte dayatalım. Yapmıyorsa, o iktidarı değiştirelim. Biz kimseye 'gelin, masa kurun, oturalım' diye çağrıda bulunmadık. Biz ne yaptığımızın farkındayız. Demokrasi ittifakından söz ederken de toplumla ittifaktan söz ediyoruz. Şüphesiz toplumdaki her bir bireyi, kuruluşu, örgütlenmeyi muhatap alıyoruz ama bütün muhalefet partileri de bu çağrımızın muhatabıdır. Gelin, birlikte demokrasi ittifakını örelim. Birleşebileceğimiz, uzlaşabileceğimiz, mutabık kalabileceğimiz temel ilkeleri tespit edelim, temel değerleri müzakere edelim ve ülkeye yeni bir yol önerelim" ifadelerini kullandı.



Sancar, mülteci krizinin insanlık krizi olduğunu söyleyerek, "Mültecilere karşı her saldırı insanlığa saldırıdır. Mültecileri, pazarlık kozu olarak ölüm yolculuğuna sürüklemek büyük vicdansızlıktır fakat onları sınır kapılarında, soğuk havada çadırsız, gıdasız bekletmek, gaz ve plastik mermiyle müdahale etmek de o kadar büyük bir vicdansızlıktır. Mültecilere, Avrupa'daki bütün devletler kapılarını açmalıdır. Bu insanların barınma, sağlık ve diğer bütün temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir uluslararası fon kurulmalıdır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA