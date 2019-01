Hdp Grup Toplantısı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Sezai Temelli, "Bölgesel ve küresel güçlerin sekiz yıldır sürdürdüğü Suriye iç savaşı bir an önce sonlanmalıdır. Bu savaşa son vermek için uluslararası kamuoyu, BM bir an önce inisiyatif almalıdır" dedi.

Temelli, HDP Grup Toplantı'nda konuştu. Temelli, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin olarak, ABD'nin Suriye'den çıkmasının yetmeyeceğini söyledi. Temelli, "Türkiye dahil oradaki tüm dış güçler Suriye'den çıkmalıdır. IŞİD ve onun artıkları, El Nusra gibi bugün İdlib'de var olan tüm çeteler bir an önce tasfiye edilmeli ve Suriye'nin geleceğine Suriye halkları karar vermelidir. Bir gün ABD'nin, bir gün Rusya'nın kapısını çalıyorlar. Şekilden şekle giriyorlar. Bir söylediklerini daha üzerinden birkaç saat geçmeden kendileri yalanlayabiliyorlar. Bölgesel ve küresel güçlerin sekiz yıldır sürdürdüğü Suriye iç savaşı bir an önce sonlanmalıdır. Bu savaşa son vermek için uluslararası kamuoyu, BM bir an önce inisiyatif almalıdır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA