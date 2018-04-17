Hdp Grup Toplantısı

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bir karar aldıysanız, Halkların Demokratik Partisi olarak size hodri meydan diyoruz. Biz seçime de varız" dedi.

Partisinin Grup Toplantısı'nda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan erken seçim açıklamalarına yönelik, "Devlet Bahçeli, bir erken seçimden bahsetti. Peki, OHAL süreci devam ederken bir seçim sürecini bu ülke nasıl kaldıracak? Bir karar aldıysanız, Halkların Demokratik Partisi olarak size hodri meydan diyoruz. Biz seçime de varız" ifadelerini kaydetti. - ANKARA