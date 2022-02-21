HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, " Ötv'nin kaldırılmasıyla halk kazanacaktır. Yurttaşların alım gücü artacak ve piyasa canlanacaktır." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun bir televizyon programındaki açıklamalarını anımsatarak, iktidarın vatandaşla alay ettiğini ve halkı kandırdığını ileri sürdü.

Akbaşoğlu'nun açıkladığı bütün verilerin yanlış olduğunu dile getiren Oluç, asıl üzücü olan durumun ise matematik bilmeyen insanların vatandaşın hayatına yönelik kararlar vermesi olduğunu savundu.

Hükümetin ekonomi politikalarına değinen Oluç, "Hayal satmayın. Enflasyonu yükselten, pazarı yangın yerine çeviren sizsiniz. Ekonomiyi yangın yerine çevirdiniz. Hazine ve Maliye Bakanı, Londra'ya gittiğinde enflasyonun artış nedenini anlatamadı ve bu artışı kültürel nedenlere bağladı. Bu kültür biat kültürüdür. Biat kültürüne sahip olduğunuz için hiçbiriniz Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanına 'Faiz sebep, enflasyon sonuçtur tezi zırvadır' diyemiyorsunuz. Ama Londra'dakiler bunun kültürel olmadığını biliyor." diye konuştu.

Hükümetin, enflasyonun geçici olduğuna yönelik açıklamalar yaptığını aktaran Oluç, sandığın gelmesi durumunda gelip geçici olanın bu iktidar olduğunun ortaya çıkacağını iddia etti.

"Ötv kaldırılsın"

Oluç, daha önce ÖTV'nin kaldırılmasına yönelik taleplerinin olduğunu, ancak hükümetin bunu inatla yapmak istemediğini söyledi.

ÖTV'nin 2002 yılında daha çok lüks ürünler için getirildiğini, daha sonra neredeyse her üründen alındığını belirten Oluç, "ÖTV'in 2022 yılı bütçesine gelir katkısı 220 milyar liradır. Yani toplam bütçe gelirlerinin yedide birine denk geliyor. Sadece faiz giderleri ve yandaş firmalara sağladığınız vergi istisnalarının yarısı bu kaleme aktarılsa bütçe gelirlerinde bir kayıp olmayacaktır. ÖTV'nin kaldırılmasıyla halk kazanacaktır. Yurttaşların alım gücü artacak ve piyasa canlanacaktır. Bireysel kredisini ödeyemeyen 1 milyon yurttaş nefes alacaktır. ÖTV'nin kaldırılması gerekiyor, bunun vatandaşlara bir yararı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün, Yolsuzluk Algı Ekseni'nin 2021 verilerini aktaran Oluç, "Türkiye bu alanda son 10 yılda en çok puan kaybeden ülkeler arasında yer alıyor. Bu durum ' Türkiye'de yolsuzluk, haksız kazanç, usulsüzlük, hırsızlık almış başını yürümüş' anlamına geliyor." görüşünü savundu.

Daha önce "nereden buldun" kanununun olduğunu ve bu kanunun 2003'te yürürlükten kaldırıldığını anlatan Oluç, bürokrat ve siyasetçiler başta olmak üzere herkesi kapsayan bu kanunun yeniden getirilmesi için Meclise kanun teklifi vereceklerini bildirdi.

"Her alanda hizmetler ana dilde verilmeli"

Hakkı Saruhan Oluç, 21 Şubat'ın Uluslararası Ana Dil Günü olduğunu anımsatarak, UNESCO verilerine göre, dünyada 2 bin 500, Türkiye'de ise 18 dilin kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki iktidarların ana dilleri koruma yerine bu dilleri kaldırmaya çalıştığını öne süren Oluç, şunları kaydetti:

"Bu konuda samimi değiller, iki yüzlü davranıyorlar. 'Kürtçe'ye önem veriyoruz' deyip seçmeli dersi gündeme alıyorlar. Seçmeli ders olabilir ama esas olan ana dilde eğitimdir. Kayyumlar ise Kürtçe olan her şeyi yasaklıyor. Kamu hizmetinin ana dilde verilmesini yasaklıyorlar. Bunları seçim yatırımı olarak düşünüyorsunuz. Ana dilde eğitim talebi 'bölücülük' olarak nitelendiriliyor. Ana dilin kullanılması bugüne kadar hangi ülkeleri bölmüş? 1990'ların en karanlık dönemlerinde bile yasaklanmamış dil kuruluşlarını 15 Temmuz'dan sonra kapattınız. Bunların 15 Temmuz darbesiyle ne ilgisi var? Türkiye'nin çok dilli ve kültürlü sosyolojik yapısı gereğince eğitim ve sağlık başta olmak üzere her alanda hizmetler ana dilde verilmelidir."