HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Merkez Disiplin Kurulu, milletvekili Tuma Çelik'i, kesin çıkarma cezasıyla cezalandırmaya karar verdi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Merkez Disiplin Kurulu, milletvekili Tuma Çelik'i, kesin çıkarma cezasıyla cezalandırmaya karar verdi." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 30 Haziran tarihinde, HDP Merkez Disiplin Kurulu'na grup yönetimi olarak, HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in fezlekesini ilettiklerini ve HDP Merkez Disiplin Kurulu'nun hızla soruşturma yaparak gereken kararı almasını önerdiklerini söyledi.

HDP Merkez Disiplin Kurulu'nun, 5 Temmuz tarihinde soruşturma bitene kadar tedbiren Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, parti içerisindeki görevlerinden uzaklaştırılmasına karar verdiğini hatırlatan Oluç, kendilerinin de bunu Çelik'e ilettiklerini söyledi.

HDP Merkez Disiplin Kurulu'nun bu süreçte çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Oluç, "Biraz önce Merkez Disiplin Kurulu'nun kararı ortaya çıktı. Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekili Tuma Çelik'i, kesin çıkarma cezasıyla cezalandırmaya karar verdi." dedi.

Oluç, milletvekili Tuma Çelik istifa etmiş olsa dahi, disiplin soruşturmaları tamamlanıncaya veya Merkez Disiplin Kurulu kararı açıklanıncaya kadar istifanın kabul edilemeyeceğine yönelik tüzükte yer alan hüküm gereği, Merkez Disiplin Kurulu'nun, istifaya rağmen kovuşturmasını sürdürdüğünü ve kesin çıkarma konusunda kararını verdiğini, gerekli işlemlerin de yapıldığını söyledi.

Oluç, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık ile ilgili de iddialar ortaya çıkar çıkmaz Merkez Disiplin Kurulu'na gereken verileri sunduklarını ve bu hafta içinde kararın ortaya çıkacağını kaydetti.

Birkaç gün içinde medyada kendilerine yönelik ağır suçlamalarda bulunulduğunu savunan Oluç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda biz kendimize çok güveniyoruz. Kadına yönelik erkek şiddeti ve kadına yönelik suç, aslında toplumsal bir mesele. Biz biliyoruz ki bu toplumsal mesele, toplumda olduğu gibi bütün siyasi partilerde de zaman zaman ortaya çıkabilen bir konu. HDP, kurulduğundan beri ilk kez böyle bir durumla, milletvekillerinin yaptıklarıyla ilgili bir durumla karşı karşıya geldi. Biz kendimize bu konuda çok güveniyorduk. Bu konudaki kararlılığımız, politik hattımızın doğruluğu çok net ve açıktır. Asla ama asla kadına yönelik şiddet konusunda HDP, bir bütün olarak ve özel olarak da HDP Kadın Meclisi tavizkar davranmaz, en ufak bir kararsızlık göstermez, kadına yönelik işlenen bütün suçlarda gereken tutumu derhal alır. İster milletvekili ister herhangi bir düzeydeki parti yöneticisi olsun hiç fark etmez. HDP, bu konudaki tutumunu asla değiştirmez. Bu güvenle davrandık, onun için bu olaylar ve bu konudaki kara propaganda yapılmaya başladığı andan itibaren, gayet özgüvenli bir şekilde bunun sonuçlanmasını, Merkez Disiplin Kurulu'nun kararını vermesini bekledik.

HDP, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinde son derece kararlı bir partidir. Meclis'teki kadın temsiliyetini yükselten parti HDP'dir. 2015 yılından itibaren istikrarlı bir şekilde genel temsiliyeti de HDP'deki özel temsiliyeti de arttırmış olan bir partidir."

HDP'nin Meclis'te ilk kadın grubu bulunan parti olduğunu ifade eden Oluç, "Kadına yönelik şiddeti hiç kimse HDP'ye saldırmak için fırsata dönüştürmeye kalkışmasın. Çünkü, biz bu konuda kendimizden çok eminiz. Bu konuda ne parti dışında yani toplumda ne de parti içinde herhangi bir şekilde kadına yönelik şuç işlendiğinde, şiddet uygulandığında biz asla bunun karşısında tavırsız kalmayız, susmayız, mutlaka tutumumuzu alırız. Bu sefer de böyle olmuştur." diye konuştu.

Basın mensuplarının, HDP'li bazı milletvekillerinin olayın üstünü örtbas etmeye çalıştığına yönelik iddiaları anımsatması üzerine Oluç, "Herhangi bir örtbas etme durumu yok ancak bizim Kadın Meclisimiz, kadın beyanını esas alan bir çalışma sürdürmektedir. Kadın Meclisine ilk gelen beyanlar fezleke doğrultusunda olmadığı için Kadın Meclisi ona göre davranmıştır ama fezleke ortaya çıktığında ve bu iddiaları gördüğümüz andan itibaren de hemen gerekeni yaptık. Fezleke, Meclis'e gelir gelmez hemen disipline sevk ettik ve disiplin de hızlı bir şekilde kararını vermiş oldu." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin çarşamba günü toplanacak Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda HDP'nin tavrının ne olacağına yönelik soruya Oluç, "Komisyondaki arkadaşlarla yarın bir araya geleceğiz ve bunu konuşacağız. Şimdiden 'şu olacaktır' diyemem fakat şunu söyleyeyim; ilkesel bir tutum olacaktır, asla ilkelerimizden taviz veren bir tutum takınmayacağız." yanıtını verdi.

Kaynak: AA