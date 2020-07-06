HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması
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HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Barolar, herhangi bir meslek örgütü değil. Barolar, yargının bir ayağını oluşturuyorlar.

HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması
06.07.2020 14:11 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:14

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Barolar, herhangi bir meslek örgütü değil. Barolar, yargının bir ayağını oluşturuyorlar. Dolayısıyla herhangi bir meslek örgütü gibi davranarak barolarda yapılan bu değişiklikler, oynamalar aslında hukuk sisteminin de ciddi ölçüde tahribi anlamına geliyor." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, barolara ilişkin kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerinin dün gece tamamlandığını, muhalefetin karşı duruşuna rağmen teklifte hiçbir değişiklik yapılmadığını söyledi.

Barolara ilişkin kanun teklifinin komisyon görüşmelerinde yaşananlara değinen Oluç, "Bu teklifi getiren iktidar partileri, ortaklar teklifi savunamadılar. Hukuk ve demokrasi açısından bakıldığı zaman bu teklifin neden makul bir teklif olduğunu muhalefete anlatamadılar. Zaten anlatabilecekleri bir şey de yoktu. Komisyon toplantılarında bu ortaya çıktı." diye konuştu.

Oluç, komisyon toplantıları sürerken baro başkanlarını Meclis kapısı önünde beklediğini ve Meclise alınmadığını hatırlattı. Baroların herhangi bir meslek örgütü olmadığını vurgulayan Oluç, "Barolar, yargının bir ayağını oluşturuyorlar. Dolayısıyla herhangi bir meslek örgütü gibi davranarak barolarda yapılan bu değişiklikler, oynamalar aslında hukuk sisteminin de ciddi ölçüde tahribi anlamına geliyor. İktidar, barolar insan haklarını, hukukun üstünlüğünü savunmasın, biat etsin, biat etmeyen barolar tasfiye edilsin istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyaya ilişkin yasakların önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelme ihtimalinin yüksek olduğunu savunan Hakkı Saruhan Oluç, şunları kaydetti:

"Sosyal medya alanında evet çok ciddi sorunlar var. Kişilik haklarına yönelik çok ciddi saldırılar yapılıyor. Bizler özellikle HDP milletvekilleri ve yöneticileri bu ihlallerle her gün karşı karşıya kalıyoruz. Ak trol ordusunun bize yönelik saldırılarıyla her gün sosyal medyada karşı karşıya kalıyoruz. Bu yıllardan beri oluyor. İktidar partisi kurduğu ak trol ordusuyla sosyal medya alanının kendi siyasi amaçları doğrultusunda kullanmak için her türlü adımı attı. Siyasi etiğe ve basın etiğine aykırı olan her türlü adımı attı. Bunu tartışmaya devam edeceğiz. Twitter'in 7 bin 340 hesabın kapatılması meselesi aslında bunun çok açık bir işaretiydi. Bu tartışmada, yasakçı zihniyetle şimdi bir kez daha karşı karşıya kalacağız. Hedefin çok açık ne olduğunu biliyoruz. Sosyal medyada toplumsal ve siyasal muhalefetin sesini yükseltmesini engellemek, sosyal medya alanını daha fazla iktidar lehine kullanabilmek için bu adımları atacaklar ve bir teklifle karşımıza gelecekler. Temel hedef muhalif sesleri kısmaktır."

Kaynak: AA

Manşet

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