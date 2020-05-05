HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomide yaşanan gidişat nedeniyle bir kanun teklifi hazırladıklarını belirterek, "Bu iktidar tüm insanların sağlık, beslenme, barınma, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidir.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomide yaşanan gidişat nedeniyle bir kanun teklifi hazırladıklarını belirterek, "Bu iktidar tüm insanların sağlık, beslenme, barınma, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidir. İktidarın asli görevi ve sorumluluğu budur." dedi.

Oluç, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının başında Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın 6 Mayıs'ta idam edildiğini ifade eden Oluç, onları sevgi ve saygıyla andığını söyledi.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in açlık grevini bitirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını, bunun iyi bir haber olduğunu belirten Oluç, bu süreçte çaba gösterenlere teşekkür etti. Oluç, parti olarak kendilerinin de her türlü çabayı, dayanışmayı gösterdiklerini dile getirerek, "İbrahim Gökçek ölmedi, yaşam ve umut kazandı." diye konuştu.

Kanun teklifi

Ekonomi ve koronavirüs salgını sonrasında yaşanacaklara ilişkin önerileri olduğunu belirten Oluç, açıklanan verilere göre gıdada aylık TÜFE'nin yüzde 2,5 arttığını, bazı ürünlerde aylık artışın iki haneli rakamları geçtiğini söyledi.

Oluç, önümüzdeki aylarda daha vahim bir tablo olabileceğini ileri sürerek, bunun sadece Türkiye ile ilgili olmadığını, dünyanın her tarafında ekonomilerde ciddi sorun yaşanacağına dair veriler bulunduğunu kaydetti.

"Bütün dünya ciddi bir finansal krizle, reel sektör kriziyle karşı karşıya kalacak. Hatta tahminler, 1929'dan sonraki en ciddi finansal krizin yaşanacağı doğrultusunda." diyen Oluç, bunlar yaşanırken Türkiye'de durumun vahim olduğunu iddia etti.

Oluç, salgın ortaya çıktığından bugüne kadar dar gelirlilerin, işsizlerin, işçilerin, çiftçilerin, emeklilerin, gençlerin, kadınların, KOBİ'lerin ciddi ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını ve önümüzdeki dönemde sıkıntıların büyüyeceğini öne sürdü.

Atılan adımların ihtiyaçlara cevap verecek adımlar olmadığını savunan Oluç, şöyle konuştu:

"Bu iktidar tüm insanların sağlık, beslenme, barınma, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidir. İktidarın asli görevi ve sorumluluğu budur. Ülkenin tüm ekonomik imkanlarını halkının sağlığı için, beslenmesi için, barınması için, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için seferber etmek zorundadır. Bu nedenle özellikle partimizin TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki vekillerimizin hazırladığı 10 maddelik bir kanun teklifini bugün sunduk."

Oluç, temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için 2020 bütçesinin tekrar ele alınması gerektiğini ileri sürerek, kanun teklifinin, ilave kaynağa gerek olmadan toplumun yüzde 1'ine akan kaynakları toplumun yüzde 99'u için kullanma doğrultusunda bir öneri olduğunu söyledi.

Özellikle İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı bütçelerinden bir kısmının ayrılarak ihtiyaç olan yerlere ve kişilere harcanmasını önerdiklerini ifade eden Oluç, İşsizlik Fonu'ndaki kaynağın da bu doğrultuda kullanılmasını istediklerini aktardı.

Darbe tartışmaları

Darbe tartışmalarıyla iktidarın mağduriyet oluşturmaya çalıştığını ileri süren Oluç, HDP'nin sivil ya da askeri darbelerin karşısında olduğunu söyledi. Oluç, bugün bir darbe ihtimali bulunmadığını ifade ederek, toplumun kutuplaştırılmaya çalışıldığını öne sürdü.

Gazetecilerin İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın partiden istifasına yönelik değerlendirmesini sorması üzerine Oluç, partiden yapılan "İstifa kararı kendi takdiridir" şeklindeki açıklamayı okudu.

Oluç, başka bir soru üzerine, üniversiteye giriş sınavının öne çekilmesini gençlerin geleceğiyle oynanması olarak değerlendirdi.

Maske dağıtımı konusunda da sıkıntı yaşandığını ve 5 maskenin vatandaşa ulaştırılamadığını belirten Oluç, AVM'lerin açılmasını da tedbirlerin çok hızlı şekilde hafifletilmesi olarak değerlendirerek, bunun halk sağlığı açısından riskler oluşturacağını kaydetti.

Kaynak: AA