HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması
05.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:14

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomide yaşanan gidişat nedeniyle bir kanun teklifi hazırladıklarını belirterek, "Bu iktidar tüm insanların sağlık, beslenme, barınma, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidir.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomide yaşanan gidişat nedeniyle bir kanun teklifi hazırladıklarını belirterek, "Bu iktidar tüm insanların sağlık, beslenme, barınma, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidir. İktidarın asli görevi ve sorumluluğu budur." dedi.

Oluç, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının başında Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın 6 Mayıs'ta idam edildiğini ifade eden Oluç, onları sevgi ve saygıyla andığını söyledi.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in açlık grevini bitirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını, bunun iyi bir haber olduğunu belirten Oluç, bu süreçte çaba gösterenlere teşekkür etti. Oluç, parti olarak kendilerinin de her türlü çabayı, dayanışmayı gösterdiklerini dile getirerek, "İbrahim Gökçek ölmedi, yaşam ve umut kazandı." diye konuştu.

Kanun teklifi

Ekonomi ve koronavirüs salgını sonrasında yaşanacaklara ilişkin önerileri olduğunu belirten Oluç, açıklanan verilere göre gıdada aylık TÜFE'nin yüzde 2,5 arttığını, bazı ürünlerde aylık artışın iki haneli rakamları geçtiğini söyledi.

Oluç, önümüzdeki aylarda daha vahim bir tablo olabileceğini ileri sürerek, bunun sadece Türkiye ile ilgili olmadığını, dünyanın her tarafında ekonomilerde ciddi sorun yaşanacağına dair veriler bulunduğunu kaydetti.

"Bütün dünya ciddi bir finansal krizle, reel sektör kriziyle karşı karşıya kalacak. Hatta tahminler, 1929'dan sonraki en ciddi finansal krizin yaşanacağı doğrultusunda." diyen Oluç, bunlar yaşanırken Türkiye'de durumun vahim olduğunu iddia etti.

Oluç, salgın ortaya çıktığından bugüne kadar dar gelirlilerin, işsizlerin, işçilerin, çiftçilerin, emeklilerin, gençlerin, kadınların, KOBİ'lerin ciddi ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını ve önümüzdeki dönemde sıkıntıların büyüyeceğini öne sürdü.

Atılan adımların ihtiyaçlara cevap verecek adımlar olmadığını savunan Oluç, şöyle konuştu:

"Bu iktidar tüm insanların sağlık, beslenme, barınma, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidir. İktidarın asli görevi ve sorumluluğu budur. Ülkenin tüm ekonomik imkanlarını halkının sağlığı için, beslenmesi için, barınması için, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için seferber etmek zorundadır. Bu nedenle özellikle partimizin TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki vekillerimizin hazırladığı 10 maddelik bir kanun teklifini bugün sunduk."

Oluç, temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için 2020 bütçesinin tekrar ele alınması gerektiğini ileri sürerek, kanun teklifinin, ilave kaynağa gerek olmadan toplumun yüzde 1'ine akan kaynakları toplumun yüzde 99'u için kullanma doğrultusunda bir öneri olduğunu söyledi.

Özellikle İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı bütçelerinden bir kısmının ayrılarak ihtiyaç olan yerlere ve kişilere harcanmasını önerdiklerini ifade eden Oluç, İşsizlik Fonu'ndaki kaynağın da bu doğrultuda kullanılmasını istediklerini aktardı.

Darbe tartışmaları

Darbe tartışmalarıyla iktidarın mağduriyet oluşturmaya çalıştığını ileri süren Oluç, HDP'nin sivil ya da askeri darbelerin karşısında olduğunu söyledi. Oluç, bugün bir darbe ihtimali bulunmadığını ifade ederek, toplumun kutuplaştırılmaya çalışıldığını öne sürdü.

Gazetecilerin İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın partiden istifasına yönelik değerlendirmesini sorması üzerine Oluç, partiden yapılan "İstifa kararı kendi takdiridir" şeklindeki açıklamayı okudu.

Oluç, başka bir soru üzerine, üniversiteye giriş sınavının öne çekilmesini gençlerin geleceğiyle oynanması olarak değerlendirdi.

Maske dağıtımı konusunda da sıkıntı yaşandığını ve 5 maskenin vatandaşa ulaştırılamadığını belirten Oluç, AVM'lerin açılmasını da tedbirlerin çok hızlı şekilde hafifletilmesi olarak değerlendirerek, bunun halk sağlığı açısından riskler oluşturacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü Haber
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haber
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası Haber
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim Haber
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haber
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haber
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Kaldığı yeri görenin içi acıyor! Yaşlı adam, hayırseverlerin yardımını bekliyor
Kaldığı yeri görenin içi acıyor! Yaşlı adam, hayırseverlerin yardımını bekliyor
5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi
5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti
Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak
Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır
11 Mayıs öncesi berberlerin randevuları şimdiden doldu
11 Mayıs öncesi berberlerin randevuları şimdiden doldu
Son dakika: ÖSYM Başkanı, YKS'ye ve askeri öğrenci sınavlarına girişlerde yapılan değişiklikleri paylaştı
Son dakika: ÖSYM Başkanı, YKS'ye ve askeri öğrenci sınavlarına girişlerde yapılan değişiklikleri paylaştı
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Bisikletli maymunun küçük çocuğu kaçırma girişimine ait video, izleyenleri hayrete düşürdü
Bisikletli maymunun küçük çocuğu kaçırma girişimine ait video, izleyenleri hayrete düşürdü
Diyarbakır'da 2015 yılında boşaltılan Orduevi için yıkım kararı alındı
Diyarbakır'da 2015 yılında boşaltılan Orduevi için yıkım kararı alındı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: 'Samimiysen, gel bir de Kandil'e yürüyelim'
Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Samimiysen, gel bir de Kandil'e yürüyelim"
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Son Dakika: Üniversitelerde ilk normalleşme adımı 15 Haziran'da atılacak
Son Dakika: Üniversitelerde ilk normalleşme adımı 15 Haziran'da atılacak
Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Ebru Gündeş Türkan Şoray Nur Yerlitaş
Spor Neymar Falcao Ali Koç Loris Karius Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 16:33:44. #1.15#
title