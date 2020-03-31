HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi
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Halkların Demokratik Partisi, Politika

HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Hükümetin, tedbir adı altındaki dünkü açıklamaları, salgın karşısında çaresiz ve başarısız kalındığının, açıkça iflas ettiğinin göstergesidir.

31.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:38
HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Hükümetin, tedbir adı altındaki dünkü açıklamaları, salgın karşısında çaresiz ve başarısız kalındığının, açıkça iflas ettiğinin göstergesidir." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünyanın, toplumsal ve ekonomik tahribata yol açarak devam eden bir salgınla karşı karşıya kaldığını belirten Oluç, iktidarın aldığı önlemlerin yetersiz olduğunu, önlem alınmasında geç kalındığını iddia etti.

Koronavirüs salgını karşısında mücadele eden ülkelerin, salgını bastırıp durdurma ya da hafifletmeyi seçtiğini belirten Oluç, "İktidar, salgını bastırıp durdurmayı değil hafifletmeyi seçen yöntemleri benimsemiştir, onları uygulamıştır. Yani bu, 'ölen ölür, kalan sağlar bizimdir' anlayışıdır. Böyle baktığınız zaman alınan önlemlerin yetersizliği daha anlaşılır hale gelmektedir." diye konuştu.

Oluç, iktidarın her şeyi merkezileştirerek salgına karşı mücadele edilebileceğini düşündüğünü savunarak, yerel bazda yapılabilir önlemlerin engellendiğini ileri sürdü.

"Evde kal" çağrısının doğru ancak bunun yollarının, iktidar tarafından bulunması gerektiğini ifade eden Oluç, "Bütün ülkelerdeki iktidarlar, kamu kaynaklarını kullanarak kendi ülkelerindeki yurttaşların ekonomik ve sosyal bakımdan rahatlamasını sağlamaktadırlar. Hepsinin aldığı önlemler bu doğrultudadır. Güven vermektedirler yurttaşlarına." dedi.

Oluç, Türkiye'de ise milyonlarca kişinin, zorunlu üretim olmayan sektörlerde çalışmaya devam etmesinden dolayı işlerine toplu taşıma araçlarıyla gidip geldiğini, birlikte çalıştığını ve bunun riskli bir ortam oluşturduğunu kaydetti.

"Dünya tarihine geçildi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanya ile dünya tarihine geçildiğini öne süren Oluç, şöyle devam etti:

"Dünyadaki bütün ülkelerin, ciddi iktidarların yaptıkları şey yurttaşlarının IBAN numaralarını, banka hesap numaralarını alıp, onların evlerinde rahatça oturmalarını sağlayabilecek katkıları, kamu kaynaklarından yapmalarıdır. Yani iktidarlar yurttaşların hesap numaralarını almaktadır. Bizde nasıl oldu, Cumhurbaşkanı yurttaşlara IBAN numarası verdi. Böyle bir anlayış olabilir mi? Hükümetin tedbir adı altındaki dünkü açıklamaları, gerçekten salgın karşısında çaresiz ve başarısız kalındığının, açıkça iflas ettiğinin göstergesidir."

İktidarın görevinin, dayanışma kampanyası olmadığını savunan Oluç, "İktidarın görevi, kamu kaynaklarını yurttaşlara eşit bir şekilde dağıtmak ve krizin üstesinden gelmelerini sağlamaktır. Dayanışma görevi yurttaşların, sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

Oluç, İşsizlik Sigortası Fonu'nun, işsiz kalanlar için kullanılmasını istedi.

Kaynak: AA

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