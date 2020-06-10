HDP Grup Başkanvekili Oluç Açıklaması
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HDP Grup Başkanvekili Oluç Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Bu ülkede bağımsız ve tarafsız yargı kalmamış vaziyette, adil yargılamadan söz etmek mümkün değil." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Oluç Açıklaması
10.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:25

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Bu ülkede bağımsız ve tarafsız yargı kalmamış vaziyette, adil yargılamadan söz etmek mümkün değil." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın dün yemin töreninde yaptığı açıklamaları anımsatan Oluç, "Yargıda aslında tuz kokmuştur. Arslan'ın açıklamaları da bunu gösteriyor. Bu ülkede bağımsız ve tarafsız yargı kalmamış vaziyette. Sadece ve sadece saray hukuku işletiliyor ve adil yargılamadan söz etmek mümkün değil. Rakamlar çok açık şekilde bunu ortaya koyuyor." dedi.

Türkiye'de iki anayasanın bulunduğunu savunan Oluç, bunlardan birinin mevcut anayasa, diğerinin ise "sarayın paralel anayasası" olduğunu öne sürdü.

Oluç, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesi kararının iptali ve milletvekilliği sıfatının iadesi talebiyle bugün Anayasa Mahkemesine başvurduklarını bildirdi.

Yeni valiler kararnamesiyle 41 ilin valisinin değiştirildiğini dile getiren Oluç, "Değiştirilen valiler arasında üç kayyum da var. Diyarbakır, Mardin ve Siirt valileri de var. Biz bunların yaptığı her türlü usulsüzlüğü, yolsuzluğu defalarca Genel Kurulda dillendirdik. Sayıştay raporlarına yansıdı." ifadesini kullandı.

Oluç, şu anda 16'sı 26. Dönem'den kalan ve 27. Dönem'deki HDP milletvekilleri hakkında Meclis'e gelen fezleke sayısının 813 olduğunu belirterek, "Bu fezlekeler tamamen hukuksuz bir şekilde hazırlanmış, aslında stajyer savcı bile olamayacak savcıların, hukuku çiğneyerek hazırladıkları fezlekelerdir. Bu fezlekelerin tamamı düşünce ve ifade özgürlüğü ve vekil dokunulmazlığı kapsamında ele alınması gereken konulardır." görüşünü savundu.

TÜİK'in işsizlik verilerini açıkladığını anımsatan Oluç, "Dünyanın hiçbir ülkesinde koronavirüs salgın döneminde olmazken, Türkiye'de işsizliğin azaldığına dair bir veri yayınlandı. İnsan ne diyeceğini şaşırıyor. Çarpıtılmış, manipüle edilmiş, Hazine ve Maliye Bakanı'nın koltuğunu korumak üzere hazırlanmış olan işsizlik ve enflasyon verilerini tabii ki böyle açıklayacaklar. Neden? Çünkü uzun zamandır TÜİK'e yönelik bir operasyon yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Ayasofya tartışmaları

İktidarın, "sahte gündemlerle uğraştığını" ileri süren Oluç, "Ben çocuktum bu ülkedeki iktidarlar Ayasofya meselesini tartışırlardı. Şimdi saçlarım beyazladı hala bu ülkenin iktidarları Ayasofya meselesini tartışıyor. Sahte bir gündem. İşsizliği, enflasyonu, hayat pahalılığını konuşmayalım diye böyle sahte gündemlerle insanları meşgul ediyorlar." diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın ittifaklara ilişkin açıklamalarının sorulmasına Oluç, "Meseleyi sadece bir seçim ittifakıyla sınırlı görmeyen tam tersine bir demokrasi ittifakının, asgari demokrasi talepleri çerçevesinde buluşması, bu doğrultudaki mücadeleyi ortaklaştırması Türkiye'nin geleceği, Türkiye'de yaşayan bütün farklı halklar, inançlar açısından da son derece önemlidir ve yaşamsaldır diye düşünüyoruz." karşılığını verdi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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