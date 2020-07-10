HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş hastaneye kaldırıldı HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş hastaneye kaldırıldı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş hastaneye kaldırıldı.

TBMM Genel Kurulu çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar esnasında HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın 4 nolu basın alt kapıdan çıkarken ayağı takıldı. Ayağı takılan Beştaş yere düştü. Gürültüyü duyan görevli polis memurları Beştaş'ın yanına gitti. Beştaş için ambulans çağrıldı. Beştaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA