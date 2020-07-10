HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş hastaneye kaldırıldı
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HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş hastaneye kaldırıldı

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş hastaneye kaldırıldı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş hastaneye kaldırıldı
10.07.2020 21:14 | Son Güncelleme: 10.07.2020 21:20

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş hastaneye kaldırıldı.

TBMM Genel Kurulu çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar esnasında HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın 4 nolu basın alt kapıdan çıkarken ayağı takıldı. Ayağı takılan Beştaş yere düştü. Gürültüyü duyan görevli polis memurları Beştaş'ın yanına gitti. Beştaş için ambulans çağrıldı. Beştaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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