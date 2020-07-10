HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş hastaneye kaldırıldı
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş hastaneye kaldırıldı.
10.07.2020 21:14 | Son Güncelleme: 10.07.2020 21:20
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş hastaneye kaldırıldı.
TBMM Genel Kurulu çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar esnasında HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın 4 nolu basın alt kapıdan çıkarken ayağı takıldı. Ayağı takılan Beştaş yere düştü. Gürültüyü duyan görevli polis memurları Beştaş'ın yanına gitti. Beştaş için ambulans çağrıldı. Beştaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - ANKARA
Kaynak: İHA