Hdp Grup Başkanvekili Kerestecioğlu Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Türk Tabipleri Biriliğine (TTB) yönelik soruşturma hakkında hükümeti eleştirirken, "Yaptığınız işin doğruluğundan bu kadar eminseniz o zaman neden herkesi yasaklıyorsunuz? Bu yapılan uygulamaların hepsi güçsüzlük gösterisidir." dedi.

Kerestecioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yıllardır insan sağlığı için emek veren doktorların, yaptıkları açıklamadan dolayı gözaltına alındıklarını söyledi.

Türkiye'nin, yıllardır bilimin ve akademinin değersizleştiğine tanık olduğunu ifade eden Kereştecioğlu, "Yetişmişlik, sonradan kazanılacak bir şey değildir. Bu açık yara Türkiye'nin geleceğini karartır." diye konuştu.

TTB'de yapılan aramada dernek üyelerinin bilgisayarlarının harddisklerinin alındığını anlatan Kerestecioğlu, materyalların TTB'nin hafızası olduğunu ve hemen iade edilmesini istediklerini dile getirdi.

TTB'nin yaptığı açıklamayı da okuyan Kerestecioğlu, "Bu kadar sade, insan hakları çerçevesinde yapılmış bir açıklamaya karşı Cumhurbaşkanı 'terör seviciler', diğer kabine üyeleri de benzer açıklamalarda bulundu. BM Genel Sekreteri de Afrin'e yönelik operasyondan endişe duyduklarını belirtti. Savcılar yapabilseler BM'ye de soruşturma açacaklar. Sosyal medyada savaş karşıtı paylaşımlarından dolayı 311 kişi gözaltına alındı. Yaptığınız işin doğruluğundan bu kadar eminseniz o zaman neden herkesi yasaklıyorsunuz? Bu yapılan uygulamaların hepsi güçsüzlük gösterisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kerestecioğlu, barışın yasaklanabilir bir şey olmadığını, bunu herkesin aklına kazıması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de barış isteyen herkesin hain ilan edildiğini öne süren Filiz Kerestecioğlu, "Vatan hainliğiyle suçladığınız bizler ülkemizi deli gibi seviyoruz. İnsanlar sessiz diye nemalandığınızı sanmayın. Ülkede herkes acı çekiyor, yalnız yönetenler acı çekmiyor çünkü acı damarları kurumuş." diye konuştu.