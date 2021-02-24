HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç gündemi değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Sizin bozuk ekonomi sisteminiz, güven vermeyen çıkışlarınız ve yanlış ekonomi politikalarınız yüzünden bu rezervler tüketildi. Bunun pandemiyle hiç alakası yok. Bu paralar pandemiyle ilgili kullanılmadı. Halkı aldatıyorsunuz açıkça." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 128 milyar dolara ilişkin aylardır muhalefet partilerinin soru sorduğunu anımsattı. Bugüne kadar cevap alamadıklarını belirten Oluç, "Bugün grup toplantısında şöyle bir cevap verildi: 'Salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik. Dövizlerin önemli bir bölümü işte bu mücadelede kullanılmıştır.' Bu cevap gerçekten bugüne kadar hiç üzerine düşünülmemiş bir cevaptı. Eğer böyle bir cevabınız vardıysa haftalardır niye bekliyorsunuz, söylemiyorsunuz? Bunu şimdi yeni icat ettiniz. Pandemi döneminde hangi mücadeleden bahsediyorsunuz?" dedi.

"Bu paralar pandemiyle ilgili kullanılmadı"

Kovid-19'un tüm dünyayı vurduğunu ve küresel ekonominin büyük zarar gördüğünü ifade eden Oluç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangi devlet pandemiye karşı mücadele için Merkez Bankası dövizlerini bozdurdu? Dünyanın üzerinde böyle bir başka devlet var mı? Almanya, Fransa, ABD mi bozdurdu? Böyle bir şey yok. Sorun ne biliyor musunuz? Sizin bozuk ekonomi sisteminiz, güven vermeyen çıkışlarınız ve yanlış ekonomi politikalarınız yüzünden bu rezervler tüketildi. Bunun pandemiyle hiç alakası yok. Bu paralar pandemiyle ilgili kullanılmadı. Halkı aldatıyorsunuz açıkça. Nasıl pandemiyle ilgili kullanılmış? Esnaf kan ağlıyor. Verdiğiniz üç kuruş yardımın hiç kimsenin bir işine yaramadığı ortada. İşçi, emekçi, köylü, çiftçi, kadınlar, gençler kan ağlıyor. Pandemi dönemindeki yanlış ekonomi politikaları, iktidarın doğru dürüst güvence vermemesi, sosyal güvenceleri sağlamaması yüzünden kan ağlıyor. 128 milyar dolar pandemi döneminde kullanılmış öyle mi? Yani halk buna inanacak mı? Bu açıkça doğru olmayan beyana inanılır mı?"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan 128 milyar doların Kovid-19'la ilgili hangi kalemlerde kullanıldığını açıklamasını isteyen Oluç, "128 milyar doların nereye gittiğini bilmek bu halkın hakkıdır. Çünkü bunlar, onların alın teriyle, emekleriyle oluşturulmuş rezervlerdir. Bu 128 milyar doların kime verildiğini öğrenmek istiyoruz. Bunu sormaya devam edeceğiz. Halkı aldatmayın." görüşünü savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ilişkin açıklamalarını anımsatan Oluç, "Mesele Berat Albayrak'ın damat olması değil. Sizin bu ülkeyi bir aile şirketi gibi yönetiyor olmanızdır. Liyakatin ortadan kalkmış olmasıdır. Berat Albayrak sizin akrabanız olmamış olsaydı Hazine ve Maliye Bakanı olabilir miydi? Olamazdı. Mesele bu kadar basit." dedi.

AK Parti kongrelerini eleştiren Oluç, AK Parti'nin kongrelerinin yapıldığı yerlerde Kovid-19'un artışının yükseldiğini öne sürdü.

Basın mensuplarının TBMM'ye ulaşan 33 milletvekili hakkındaki fezlekelere ilişkin sorusunu yanıtlayan Oluç, henüz hangi fezlekeler olduğunu bilmediklerini, öğrenmeye çalıştıklarını ve öğrendikleri zaman bu konuda görüşlerini açıklayacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay