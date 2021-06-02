HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması
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HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Zenginliği kendi aralarında paylaşan, yoksulluğu halka dağıtanlar ilk sandıkta halktan gerekli cevabı alacaktır.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Zenginliği kendi aralarında paylaşan, yoksulluğu halka dağıtanlar ilk sandıkta halktan gerekli cevabı alacaktır." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni normalleşme kararlarının önceki gün açıklandığını anımsatarak "Onların 'normalleşme' dediğine bizler 'işsizlik, yoksulluk'; onları 'açılma' dediğine bir 'açlık' diyoruz. Basiretsizlik, öngörüsüzlük tavan yapmış durumda." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının okulları açılmasıyla ilgili kararı, okulların açılacağı günün bir gün öncesi akşam saatlerinde açıkladığını belirten Beştaş, kararın geç duyurulmasını eleştirdi.

Müzik yaparak geçimini sağlayan müzisyenlerin açlıktan, yoksulluktan öldüğünü iddia eden Beştaş, "Fakat iktidarın umurunda değil. 'Onlar yandaş müzisyen ekibinden değiller. Para kazanmasalar da yaşamasalar da olur' diyorlar. AK Parti iktidarının normalleşme dediği, vatandaşa hakaret etme, aşağılamak, tehdit etme. İnsanlara 'ne haliniz varsa görün' diyen bir yaklaşım var. Yardım diye verdikleri üç kuruşu başına kakıyorlar." görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "128 milyar nerede?" sorusuna cevaben "Merkez Bankasının harcamaları sorulur mu?" dediğini aktaran Beştaş, "128 milyarla ilgili 128 tane yalan söylediler ama gerçeği söylemediler." değerlendirmesinde bulundu.

Beştaş, "Zenginliği kendi aralarında paylaşan, yoksulluğu halka dağıtanlar ilk sandıkta halktan gerekli cevabı alacaktır." şeklinde konuştu.

"On bin dolar alan siyasetçinin" açıklanmasını isteyen Beştaş, "Venezuela yalanı da o kadar büyük ki artık maskeye sığmıyor. Pudra şekerinden sonra badem şekeri işine girdiler. İşi sulandırmaya çalışıyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşunca Türk lirasının dolar karşısında değer kaybettiğini savunan Beştaş, "Türkiye'de herhangi bir kurumun bağımsızlığı, özerkliği olmadığını dün akşam öğrendik." görüşünü öne sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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