HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Kapanma meselesi aslında iktidarın, AKP-MHP ittifakının yine yüzlerine gözlerine bulaştırdıkları, kapanmayı bile beceremedikleri bir tabloyu bütün dünyanın gözü önüne serdi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Kapanma meselesi aslında iktidarın, AKP-MHP ittifakının yine yüzlerine gözlerine bulaştırdıkları, kapanmayı bile beceremedikleri bir tabloyu bütün dünyanın gözü önüne serdi." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmaya değinerek, "Kapanma meselesi aslında iktidarın, AKP-MHP ittifakının yine yüzlerine gözlerine bulaştırdıkları, kapanmayı bile beceremedikleri bir tabloyu bütün dünyanın gözü önüne serdi. Ne oldu? Halka hiçbir güvence vermeden, halkı açlığa terk ettiler aslında. Kapanma dedikleri mesele tam da bu." ifadesini kullandı.

AK Parti iktidarı döneminde intiharlarda ciddi bir artış yaşandığını savunan Beştaş, "Yayımlanan verilere göre, 2002-2019 yılları arasında 5 bin 806 kişi yaşamına son vermiş ve son iki yılda bu grafik daha da artıyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan intiharları bütün Türkiye gibi bizler de dikkatle izliyoruz." diye konuştu.

"Türkiye, dünya ülkeleri arasında vatandaşına en az destek veren ülke olarak yine adını birinci sıralara yazdırıyor." değerlendirmesinde bulunan Beştaş, geçen hafta yayımlanan Uluslararası Para Fonu (IMF) raporunu anımsattı.

Türkiye'de, Kovid-19 nedeniyle günlük ortalama 400'e yakın ölüm yaşandığını belirten Beştaş, "Yani her gün aslında Türkiye'de bir uçak düşüyor. Türkiye'de her gün bir katliam yaşanıyor. 41 bin 500 civarında ölüm var. Bir yılda ölen yurttaşlarımızın sayısını, eğer bir ilçenin nüfusu olarak oranlarsak bir ilçe haritadan silinmiş oluyor ve hala utanmadan başarı yalanları atmaya, söylemeye devam ediyorlar." görüşünü paylaştı.

Kovid-19 aşısında belirsizliğin devam ettiğini ileri süren Beştaş, "Her kafadan aslında bir ses çıkıyor ama gerçek olan şu; aşı yok. Vatandaş aşı olamıyor." dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün, toplumsal olaylarda kolluğa ses ve görüntü alınmasını engelleme yetkisi veren genelgesini hatırlatan Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genelge, aslında bir işin uygulamasını gösterir. Uygulamasını göstermesi için de arka planda mutlaka bir kanunun olması lazım. O kanunun da dayandığı bir Anayasa maddesinin olması lazım. Şimdi Anayasa, kanun maddesi yok, Emniyet Genel Müdürlüğü bir genelge yayımlıyor ve polislerin çekilmesini yasaklayabiliyor. Çekilmesi derken, 'kamusal alanda, görev başındayken çekim yapılmasını yasaklıyorum' diyor. Peki sen kimsin? TBMM'yi, Anayasa'yı, kanunları atlıyor. Biz polis devleti derken, tam da bunu söylüyoruz. Bu ülke polis devleti olma yolunda emin adımlarla yürüyor, ama vatandaşlar buna izin vermeyecek."

TBMM Genel Kurulu'nda, emeklilere bayram ikramiyesinin 1800 lira olmasını istediklerini anımsatan Beştaş, "Onlar, 100 liralık artışla yine vatandaşın aklıyla ve yaşamıyla alay etmeye devam ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Beştaş, "Türkiye'nin gündeminde savaş haberleri, sınır ötesi operasyon haberleri hiç bitmiyor. Bu, vatandaşın gerçekleri öğrenmesinin engellenmesine dönük bir algı operasyonu tabii ki." ifadesini kullandı.

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında çıkan iddialara ilişkin bir soruyu yanıtlayan Beştaş, Pekcan'ın, Yüce Divan'da yargılanmasının önünün açılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay