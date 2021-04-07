HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika
HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Bildiri üzerinde ciddi bir tartışma ve tepinme hali var. Ama asıl tartışılması gereken Türkiye'nin diğer gündemleridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Kürşat Ayvatoğlu olayına değindi: Yanlışı savunmuyor, gereğini yapıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Kürşat Ayvatoğlu olayına değindi: Yanlışı savunmuyor, gereğini yapıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisine çok sert tepki: Hesabını çok ağır vereceksiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisine çok sert tepki: Hesabını çok ağır vereceksiniz

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Bildiri üzerinde ciddi bir tartışma ve tepinme hali var. Ama asıl tartışılması gereken Türkiye'nin diğer gündemleridir." dedi.

Beştaş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bazı emekli amirallerin yaptığı açıklamayı anımsatan Beştaş, "AKP iktidarı, MHP ile birlikte yeni bir sörf tahtası buldu. Bununla sörf yapacak öyle görünüyor. Uzunca bir süre bu gündemin etrafında dönecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda uzun bir sinevizyon izlettiğini belirten Beştaş, "O sinevizyonda, kayyumlar, yüzbinlerce insanın KHK'lerle ihracı, milletvekillerinin hukuk dışı işkence yöntemleriyle gözaltına alınması ve vekilliklerinin düşürülmesi, Kürşatgiller, AKP iktidarının başını çektiği darbelerin hiçbiri yoktu. Bu nedenle o sinevizyonun bir kıymetiharbiyesi yoktur." ifadesini kullandı.

Beştaş, AK Parti'nin "darbe girişimi" diye nitelendirebileceği bazı bildirileri, açıklamaları çok sevdiğini ileri sürerek, "Çünkü onları bahane edip, ülkeyi yangın yerine dönüştürüyor ve kendi iktidarının bekası için her türlü hukuk dışılığa başvurmakta da sakınca görmüyor." görüşünü savundu.

Gerçek darbeci zihniyeti her zaman teşhir edeceklerini, darbecilerin kim olduğunu her fırsatta topluma anlatacaklarını ifade eden Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Darbeci dedikleri amiraller arasında 2019 yılından bu yana AKP iktidarının hevesle sahiplendiği Mavi Vatan doktrini öncüleri var. Bildiri üzerinde ciddi bir tartışma ve tepinme hali var. Ama asıl tartışılması gereken Türkiye'nin diğer gündemleridir. Açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten intihar eden yurttaşın mektuplarının okunması gerekir. Türkiye'nin gerçeklerini orada görecekler aksi halde diğeri suni yaratılan gündem olmaya devam edecektir. 'Darbe bildirisi' diye nitelendirdikleri bildiriye karşı bütün kurumlar sıraya girdi. Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden Yargıtaya kadar açıklamalar yaptılar. Ne askeri darbe ne sivil darbe... HDP, darbeci zihniyetten en fazla mağduriyet yaşayan, bedel ödeyen, hem asker hem de sivil darbelere karşı bütün yaşamı boyunca tutum sergileyen partidir. Bu konuda sicilimiz tertemizdir, alnımız açıktır, başımız diktir. AKP-MHP koalisyonundan, ittifakından kurtulmanın tek yolu demokrasi barikatını kurmaktan geçiyor. "

Kovid-19 gündeminin önemli bir yerde durduğunu belirten Beştaş, "Salgının yayılma hızı o kadar arttı ki dünyada artık Türkiye birinci sıraya yükseldi. Bu dehşet verici bir durum. Yayılma hızında birinci sıradayken ölüm sayılarında 19. sırada gözüküyor. Bu ne demek? Ölümler gizleniyor. Yeniden pandemi konusunda yalan üzerine bir algı yapılıyor." ifadesini kullandı.

-"Aç tavuk rüyasında kendini darı ambarında görürmüş"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Anayasa Mahkemesine ilişkin açıklamalarına işaret eden Beştaş, "Senin her gün oyların erirken, yüzde 6'lara dayanmışken, seçime kadar yüzde 5'in altına inecekken sen hangi gücünle, desteğinle Anayasa Mahkemesini kapatıyorsun? Herkes bilir ki Anayasa Mahkemesinin kapatılması ya da değiştirilmesi anayasal çoğunluğu gerektirir. Aç tavuk rüyasında kendisini darı ambarında görürmüş." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Demirtaş, HDP öncülüğünde 3. bir ittifakın oluşturulabileceğinden bahsetti. Bu mümkün müdür?" sorusu üzerine Beştaş, bir seçim ittifakı gündemlerinin olmadığını belirtti.

HDP'nin hiçbir partiye ihtiyacının olmadığını dile getiren Beştaş, "Sayın Selahattin Demirtaş, görüşlerini kamuoyuyla paylaşıyor. Biz de özellikle demokrasi güçlerinin, toplumsal muhalefetin ve demokratik dinamiklerin bu baskı rejimi karşısında ittifaklarını, seçim ittifakı demiyorum, önemli olduğunu, bu karanlıktan çıkmanın, toplumu düzlüğe çıkarmanın en önemli araçlarından biri olduğunu söylüyoruz. Bunun üzerinde her akşam televizyonlarda, yandaş kanallardan günlerce, saatlerde tartışmalar yapılıyor. Bu da AKP-MHP'nin aslında kendi bulundukları konumdan, duydukları kaygıdan başka bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Cahit Özkan Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Burak Deniz Demet Akalın Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:41:13. #1.15#
title