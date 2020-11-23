HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP'siz bir anayasa yapılamayacağını söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP'siz bir anayasa yapılamayacağını söyledi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Kovid-19 pandemisi nedeniyle hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 50 olduğunu açıkladığını ifade ederek, "Ama videolar, görüntüler, söylemler, hiç de bunun doğru olmadığını gösteriyor." dedi.

Toplum sağlığının iktidarın umrunda olmadığını ileri süren Beştaş, alınan tedbirlerin, iktidarın kendi yıpranmasını önleme çabası olduğunu savundu.

Kovid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında alınan son tedbirlerin göstermelik olduğunu iddia eden Beştaş, "Suçu vatandaşa, yükü sağlık çalışanına yıkan bir anlayışla pandemiyle mücadele başarılı olmaz." ifadesini kullandı.

"Reform söylemi samimi değil"

Beştaş, iktidarın reform adı altında "aldatmacaya" imza attığını öne sürerek, şunları söyledi:

"Ekonomiye ilişkin gelişmeler, kriz, kavga, içerdeki çöküş, çatışma yargıya, adalete, reforma bağlandı. Neden? Çünkü onlar da çok iyi biliyor ki bu meselenin kökeninde adaletsizlik var. İktidar reform söyleminde samimi değil. Milyonlar, sizin totaliter rejiminiz altında inim inim inlerken, sahte reform söylemlerinize hiç kimsenin inanmasını beklemeyin. Bunun sebebini biliyoruz. AKP ile ortağı arasında çöküşün kavgası olduğunu iyi biliyoruz. Bu bir reform kavgası değil, daha fazla hukuksuzluk, daha fazla baskı, daha fazla kendi iktidarlarının bekasını koruma kavgasıdır."

Bazı partilerin anayasa çalışması yürüttüğüne yönelik tartışmaları hayretle izlediğini belirten Beştaş, "Neredeyse, HDP bu anayasa çalışmasında olursa kıyamet koparmış gibi bir yaklaşım var. Bir anayasa yapılacaksa tabii ki HDP olacak. HDP'siz bir anayasa yapamazsınız. HDP, bu ülkede toplumun dörtte birine yakınını temsil eden bir partidir. HDP'siz bir anayasa, anayasa olamaz. Anayasa, herkesi kapsarsa anayasa olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa tartışmalarının kriminalize edilemeyeceğine dikkati çeken Beştaş, "Biz, yasa dışı bir organizasyon değiliz. Biz, onlar gibi halk oyuyla buraya gelmiş, halkı temsil eden bir partinin üyeleriyiz." diye konuştu.

Arınç'ın açıklamaları

Beştaş, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın açıklamalarıyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

"Geçmişiyle beraber değerlendirecek olursak, hala sarayda görev yaptığını düşünecek olursak, tabii ki Cumhurbaşkanından bağımsız, daha doğrusu bilgisi dışında olduğunu hiçkimse düşünmez, biz de düşünmüyoruz. Buna hiçkimse de inanmaz. İçerde kavga olduğunu, bir çöküşü önlemeye çalışma çabası olduğunu bütün Türkiye tartışıyor. Erdoğan'dan bağımsız değil ama belli ki ortaklarını rahatsız etti. Ortaklarından habersiz olduğu ortaya çıktı. Onların basıncıyla dün fitneye dönüştü bu mesele. Ortaklık da AKP'nin içi de çatırdıyor. Biz, bu tip gündemlerin bilinçli bir şekilde oluşturulduğunu, aslında toplumdaki huzursuzluğun, isyanın, muhalefetin, haksızlığa olan direncin farkında olunduğunu gayet iyi biliyoruz. Bunu bastırmaya, AKP seçmeninde de var olan rahatsızlığı gidermeye, toplumda kendilerine yeni bir kanal açmaya çalışma çabaları olarak görüyoruz. Kendi seçmenlerini konsalide etmek, Kürt seçmeni de oy vermeye ikna etmek gibi ucuz manevralar bunlar. Bu manevralara itibar etmiyoruz."

Siyasi sebeplerle cezaevinde tutulanların bırakılması gerektiğini savunan Meral Danış Beştaş, "Arınç'ın söylediği bir sözün altına imza attığımı da söylemek istiyorum. Evet, herkes Devran'ı okusun. O Devran hikayelerini bütün Türkiye okusun ki neler yaşanıyor, herkes görsün." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz