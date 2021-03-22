HDP Genel Başkanı Sancar'a 'terör propagandası' soruşturması
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HDP Genel Başkanı Sancar'a 'terör propagandası' soruşturması

22.03.2021 19:46 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:52
HDP Genel Başkanı Sancar'a 'terör propagandası' soruşturması

HDP Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında Diyarbakır'da düzenlenen Nevruz programındaki konuşmasında terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

HDP Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında Diyarbakır'da düzenlenen Nevruz programındaki konuşmasında terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında dün Diyarbakır'da düzenlenen Nevruz kutlamalarında yaptığı konuşmada terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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