HDP Gençlik Meclisi üyesi 9 kişi tutuklandı

Adana merkezli operasyonda, HDP Adana il binasında "Örgütlenme Odası" oluşturdukları ve terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan gençlik meclisi üyesi 34 kişiden 9'u tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde yer aldıkları değerlendirilen 7'si 18 yaşından küçük, 8'i kadın olmak üzere 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Antalya, Niğde ve Mardin'de 17 Haziran Pazartesi günü düzenlenen şafak operasyonunda 34 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, HDP Adana İl Binası'nda "Örgütlenme Odası" olarak adlandırdıkları bir oda kurdukları ve bu odaya milletvekillerinin dahi giremediği, sadece gençlik meclisi üyelerinin girebildiği, örgütün farklı bir stratejiyle gençlik meclisine yönetici olarak sicili temiz bir kadının gönderildiği ve sokak eylemlerini artırmayı amaçladıkları öğrenildi.

Gençlik meclisinin ilk kurulduğu il olan Diyarbakır'dan yönetici olarak Adana'ya gelen N.D. ise kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonda yakalandı. 6 aydır polisin takibinde olan zanlıların, terör örgütünün gençlik yapılanmasında oldukları, örgütsel pankart ve afiş asıp duvarlara yazı yazarak terör propagandası yaptığı, aynı zamanda örgüt adına yasa dışı meşaleli yürüyüş yapma, polise el yapımı patlayıcı, havai fişekli, taşlı saldırı eylemlerinde bulundukları öğrenildi.

Polisin Türkiye'de bu yapılanmaya ilk kez düzenlediği operasyonda, 71 gram esrar, 655 gram patlayıcı, 281 ateşleme fitili, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 5 pompalı tüfek ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 34 zanlıdan, N.D.'nin de aralarında bulunduğu 2'si kadın 9 kişi tutuklandı. 2 kişi hakkında ev hapsi kararı verilirken, 23 kişi hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı konuldu. - ADANA

Kaynak: İHA