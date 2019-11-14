HDP Gaziantep İl Başkanına terörden gözaltı

14.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:43

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç'ın da arasında bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de yer aldığı 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinin helikopter ve özel harekat ekiplerinin desteğiyle HDP, DBP il ve ilçe binalarının yanı sıra çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda HDP İl Başkanı Müslüm Kılıç'ın da arasında bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirdi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları, örgütün genel ve il yapılanmasında aktif faaliyette bulundukları yönünde kuvvetli şüphe oluşan 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda gözaltına alınan 52 şüphelinin soruşturma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA