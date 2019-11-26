HDP ESENYURT İLÇE EŞ BAŞKANI TUTUKLANDI
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HDP ESENYURT İLÇE EŞ BAŞKANI TUTUKLANDI

HDP Esenyurt ilçe Eş Başkanı Ayfer Y.'nin de bulunduğu 7 kişi, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

26.11.2019 13:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:28
HDP ESENYURT İLÇE EŞ BAŞKANI TUTUKLANDI

HDP ilçe Eş Başkanı Ayfer Y.'nin de bulunduğu 7 kişi, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 Kasım günü saat 17.30 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda yasa dışı bildiri dağıttıkları tespit edilen HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanı Ayfer Y. ile Elvan U, Türkan S, Maynur Y, Zübeyde A, Mürüvvet K. ve Muzaffer İ.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede, "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan tutuklandı.


Kaynak: DHA
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