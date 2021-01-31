Son dakika haberleri! HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon: Şüpheliler adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberleri! HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

31.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 31.01.2021 09:56
Son dakika haberleri! HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Son dakika haberler: HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında dijital verilerin tekrar incelenmesinin ardından "terör örgütüne üye olmak" suçundan yeniden gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve aynı partinin ilçe yönetiminden Dilan Kılıç emniyetteki sorgusunun...

HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında dijital verilerin tekrar incelenmesinin ardından "terör örgütüne üye olmak" suçundan yeniden gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve aynı partinin ilçe yönetiminden Dilan Kılıç emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri, operasyon günü HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç emniyette ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmış, dijital verilerin tekrar incelenmesinin ardından "terör örgütüne üye olmak" suçundan Sağlam ve Dilan Kılıç yeniden gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgularının ardından Sağlam ve Dilan Kılıç adliyeye sevk edildi.  


Son dakika haberleri! HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon: Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon: Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon: Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri! HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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