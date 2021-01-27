HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon: Kurtarılan dijital verilerde teröristlere ait 100 bin fotoğraflık arşiv çıktı

Ali TİNBEK/ HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında ikinci kez gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S., ve Dilan K.'nın cuma günü savcılığa sevk edileceği öğrenildi. Operasyonda ele geçirilen deliller içinde kurtarılan dijital verilerden teröristlere ait 100 bine yakın fotoğraf arşivi çıktığı kaydedildi.

Esenyurt Belediyesi personelinin dezenfeksiyona gittiği HDP ilçe binasında çektiği ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine operasyon düzenlenmişti. HDP ilçe binasına giren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 6 saatlik arama sonucu ele geçirilen evrak ve dokümanları emniyete götürmüştü. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan emniyette ifade veren Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K., savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

KURTARILAN VERİLERDEN TERÖRİST LARI ÇIKTISiber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından HDP ilçe binasında ele geçirilen dijitaller incelendiğinde terör örgütü PKK'ya ait eğitim notları bulundu. Öte yandan dijital materyallerin incelemesinde silinen foto ve videoların da bulunduğu ve PKK tarafından 2004 yılında kurulan örgüt uzantısı TAK'ın içinde faaliyet gösteren teröristlere ait 100 bine yakın fotoğraf arşivi ele geçirildi. Bunun üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ercan S., ve Dilan K'yı, "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tekrar gözaltına aldı. Öte yandan yapılan incelemelerde ölen PKK'lıların adreslerinin HDP ilçe binasında bulunduğu öğrenildi. HDP içerisinde kurulan sosyal yardımlaşma birimi adı altında yapılan yardımların da ayrıntılarıyla bilgisayara kaydettileri ortaya çıktı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan Ercan S., ve Dilan K.'nın Cuma günü savcılığa sevk edileceği öğrenildi. İlçe Başkanı Ercan S.'nin KCK davasından dolayı Diyarbakır 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada firari olarak arandığı da öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı