HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon

HDP Esenyurt ilçe binasında asılı, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin indirilmesi, asanların yakalanması için operasyon düzenlendi.

HDP Esenyurt ilçe binasında asılı, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin indirilmesi, asanların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, örgüt elebaşının afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine çalışma başlattı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası HDP ilçe binasına girdi.

Binada yapılan aramalar sonucunda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın poster ve resimleri, üzerinde YPJ yazılı bez flama, 1000 afiş, örgüt propagandasının yapıldığı çeşitli dergiler ile çok sayıda kitap, 3 harddisk, 2 laptop, 2 DVD ve 2 video kaset bulundu.

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan emniyette ifade verdi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ayrıca binanın elektriğinin kaçak olduğunun tespit edilmesi üzerine BEDAŞ ekiplerince binanın elektriği kesildi. Yapılan detaylı incelemede 4 yıldır kaçak elektrik kullanıldığı belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış