HDP Eş Genel başkanlarından İsveç Dışişleri Bakanı Linde'ye ziyaret
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HDP Eş Genel başkanlarından İsveç Dışişleri Bakanı Linde'ye ziyaret

13.10.2020 20:51 | Son Güncelleme: 13.10.2020 20:54
HDP Eş Genel başkanlarından İsveç Dışişleri Bakanı Linde'ye ziyaret

HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.

HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.

HDP'den yapılan açıklamaya göre, Buldan ve Sancar'ın İsveç Dışişleri Bakanı Linde ile İsveç Büyükelçiliği konutunda gerçekleştirdiği görüşmeye, partinin Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Feleknas Uca ve Hişyar Özsoy eşlik etti.

Görüşmede, Türkiye'nin Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve Kafkasya'daki askeri ve politik gelişmelerdeki rolü, AB-Türkiye ilişkileri gibi konularda fikir alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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