HDP Eş Genel Başkanları Sancar ve Buldan'dan, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a ziyaret

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı, partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Buldan, verimli bir görüşme yapıldığını belirtti.

Buldan, Türkiye'nin felakete doğru sürüklendiğini öne sürerek, görüşmede ekonomi konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

"Erken seçim" çağrılarını tekrarlayan Buldan, "Türkiye toplumunun beklentisi doğrultusunda ülkenin hemen bir seçime gitmesi, bu erken seçim doğrultusunda da yeni yönetime, yeni anlayışa, demokratik bir anlayışa yeni kapıların açılması gerektiğini savunuyoruz." dedi.

Sancar ise görüşmede çok sayıda başlığın gündeme geldiğini söyledi.

"Temel gündem konuları ekonomik kriz ve çıkış yollarıydı" diyen Sancar, siyasi partilerle yaptıkları görüşmelerdeki amaçlarının, muhalefet partileri arasında istişare ve diyalog mekanizmalarının işlemesini sağlamak ve teşvik etmek olduğunu belirtti.

Mithat Sancar, "Burada amaç, ittifakları tartışmak değil, amaç sorunlar karşısında ortak iradeyi ortaya çıkarabilecek mekanizmaları işletmektir." görüşünü paylaştı.

İktidarın ayrıştırma, kutuplaştırma ve düşmanlaştırma anlayışını ortaya koyduğunu iddia eden Sancar, buna karşı en etkili yolun diyalog, müzakere ve istişare olduğunu kaydetti.

Sancar, yaptıkları ziyaret ve görüşmelerin devam edeceğini bildirdi.

"Topyekun bir iktidar değişikliği gerekiyor"

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan da Türkiye'nin çoklu kriz ortamından geçtiğini, her alanda derin krizlerin yaşandığını öne sürdü.

Krizlerin sebebinin kötü yönetim olduğunu söyleyen Babacan, "Kötü yönetim sadece sistem meselesi de değil. Mutlaka ülkemizin bir an önce 'güçlendirilmiş parlamenter sisteme' geçmesi gerekiyor ama aynı zamanda ülkeyi yöneten zihniyetin değişmesi ve topyekun bir iktidar değişikliği de gerekiyor. Bu da ancak seçimle mümkün." diye konuştu.

Sorunların çözümlerinin kolay olduğunu belirten Babacan, ilk adımı özgürlüklerde atacaklarını aktardı.

Babacan, güçlendirilmiş parlamenter sistemin uygulanması gerektiğini savunan partilerle daha yakın bir istişare içerisinde bulunduklarını ve görüşme sırasında üzerinde çalıştıkları güçlendirilmiş parlamenter sistem hakkında bilgi verdiğini dile getirdi.