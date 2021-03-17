HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Merkez Yürütme Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, partilerinin Merkez Yürütme Kurulu'nu yarın olağanüstü toplantıya çağırdı.

Buldan ve Sancar, ortak yazılı açıklamalarında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesine açılan davanın demokrasiye yeni bir darbe olduğunu ileri sürdü.

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürüldüğü gün, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından parti hakkında kapatılma davasının açıldığı kaydedilen açıklamada "AKP iktidarı, kendisine bağımlı ve taraflı hale getirdiği yargıyı, siyaseti dizayn etmek için bir sopa olarak kullanmaktadır. Partimize yönelik kapatma davası, ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir. Bu iktidar, darbeci bir yönetim olarak tarihe adını yazdırmıştır. AKP, kapatma davası ile yargı üzerinden MHP'ye bir kongre hediyesi vermiştir. Siyasi talimatla hareket eden savcılar ve hakimler bilmelidir ki bu iktidar değiştiğinde hukuk önünde mutlaka hesap vereceklerdir." ifadelerine yer verildi.

"Yaşananlar, AKP-MHP iktidar blokunun içine düştüğü derin acizliği de göstermektedir." değerlendirmesinin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fikren, politik olarak ve sandıkta üstünlük sağlayamadıkları HDP'yi, şimdi yargı eliyle demokratik siyasetten tasfiye etmeyi hedeflemektedirler. Bu saldırganlıkları yaşadıkları derin korkudan kaynaklanmaktadır. HDP, sadece bir parti değil aynı zamanda bir fikirdir. Bu fikir etrafında milyonlarca insan kenetlenmiş durumdadır. Milyonlarca insan siyasi iradesine ve geleceğine sahip çıkacaktır.

AKP-MHP iktidarı ise demokratik meşruiyetini yitirmiş, zor ve baskı aygıtlarıyla ayakta durmaya çalışmaktadır. AKP-MHP iktidarı şunu çok iyi bilmeli ki ne yaparsa yapsın, asla boyun eğmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz ve demokratik siyasetten asla taviz vermeyeceğiz, demokratik direnişimizi kararlı bir mücadeleyle sürdüreceğiz.

Tüm demokrasi güçlerini, toplumsal ve siyasal muhalefeti bu siyasi darbeye, hukukun ve demokrasinin açıkça tasfiye edilmesine karşı ortak mücadeleye çağırıyoruz.

Partimizin Merkez Yürütme Kurulu'nu yarın olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Sahip olduğumuz tarihsel mücadele geleneğiyle bu karanlık süreci atlatacağız. İnançlıyız ve kararlıyız. Mutlaka, ama mutlaka kazanacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz