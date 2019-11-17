HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Suriye'de siyasi çözümden yanayız

17.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:55

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin Mersin 3'üncü Olağan Kongresi'nde konuştu. Temelli, Suriye'de siyasi çözümden yana olduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen kongreye HDP Eş Genel Başkanı Temelli'nin yanı sıra, milletvekilleri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. Kongrede gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Temelli, konuşmasının büyük bir bölümünü Suriye konusuna ayırdı.

Suriye'de çözümün siyasetten geçtiğini dile getiren Temelli, "İçeride ve dışarıda savaşa karşı çıkmalıyız. Suriye'de siyasi çözüm, Türkiye'de demokratik çözümün gereğini yapmak zorundayız. Bugün Suriye'de siyasi çözüm için mücadele edenleri görmek zorundayız. Suriye'de siyasi çözüm Suriye halklarının bir arada vereceği karardan ve anayasanın birlikte var edilmesinden geçiyor" dedi. Kongrelerin başarılı geçmesini dileyen Temelli, "Bizim yolumuz demokrasiden yana. Bizim yolumuz eşitlikten, özgürlükten yana" diye konuştu.

Konuşmaların ardından faaliyet raporlarının okunması ile kongreye geçildi. Mehmet Alış ve Gülbahar Şöfer HDP İl Eşbaşkanlığı'na seçildi.

Kaynak: DHA