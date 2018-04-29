Hdp Eş Genel Başkanı Temelli, Şırnak'ta

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Şırnak'ta partisinin "Halk Günü" toplantısına katıldı.

Temelli, parti örgütünce düzenlenen "Halk Günü" etkinliğine katılmak üzere Mardin Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, MYK Üyesi Bedirye Yorgun ile Şırnak'a geldi.

Temelli, parti binasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, partilerine yoğun baskı uygulandığını öne sürerek, yapılan baskılara boyun eğmeyeceklerini ifade etti.

Gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde bölgede görevlendirme yapılan tüm belediyeleri geri alacaklarını, hatta daha fazlasını kazanacaklarını iddia eden Temelli, seçimlerde Şırnaklıların partilerinden yana tercih kullanacağını iddia etti.