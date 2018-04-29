Hdp Eş Genel Başkanı Temelli: Kürt Sorununu Çözersen Ülkeye Barış Gelir

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye'de barışın ve huzurun sağlanması için Kürt sorunun çözülmesi gerektiğini belirterek, "Diyoruz ki Kürt'e düşmanlık değil; Kürtler ile beraber Kürt sorununu çözersen eğer bu ülkeye barış, huzur gelir" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, partisinin milletvekilleri Nimetullah Erdoğmuş ve Aycan İrmez ile birlikte seçim çalışmaları için Şırnak'a geldi. Çevre yolunda Şırnaklılar tarafından karşılanan Temelli ve beraberindeki heyet, seçim otobüsüyle kent merkezinde tur attıktan sonra parti binasında toplantı gerçekleştirdi. Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Süryani'si ve Ermeni'si bir arada yaşandığını belirten Temelli, "Diyoruz ki Kürt'e düşmanlık değil; Kürtler ile beraber, Kürt sorununu çözersen eğer bu ülkeye barış gelir, bu ülkeye huzur gelir. Bu ülkenin her yerine huzur gelir" dedi.

Olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını ve atanan kayyumları eleştiren Temelli, şunları söyledi:

"Bu kayyumcu anlayıştan kurtulmamız lazım. OHAL düzeni ve kayyum. Bakın, bu iş, vesayet sistemidir. Biz evimizi de barkımızı da belediyelerimizi de terk etmiyoruz. Bunu da 24 Haziran günü sandıklarımıza sahip çıkarak, o sandıkları koruyarak, oylarımızı koruyarak, bir kez daha göstereceğiz. Tarıma sahip çıkmalıyız. Hep birlikte hayvancılığı geliştirmeliyiz. Bunu yapabiliriz."

'BİZ TÜRKİYE PARTİSİYİZ'

Şırnak'ın 4 vekil çıkardığını hatırlatan Temelli, "Sandığımıza da sahip çıkacağız. Hani şimdi yasaklıyorlar 'Kürt illeri demeyin' diye AKP'deki Kürt milletvekilleri de demiyor tabi. Buraya geldiklerinde ne diyorlar bilmiyorum; ama orada demiyorlar. Şimdi buralardan AKP'ye vekil yok. Onlar bu işi kapattı. Ötekiler zaten yoktu. Bir kere bunun buradan sözünü tüm Türkiye'ye verelim; ama biz Türkiye partisiyiz. Sadece Kürt illerinden değil, bütün illerden HDP milletvekilleri parlamentoda en güçlü grup olmak için çabalayalım. 59 arkadaşımızın 11'inin vekilliği düşürüldü. Geri kalan 48 arkadaşımız en güçlü muhalefeti yapmıştır. Bugün bu iktidar acze düşmüşse bizim tıpkı Şırnak'ta, Van'da, Mardin'de yaptığımız mücadeleyi arkadaşlarımız parlamentoda yapmıştır" diye konuştu.

'7 HAZİRAN'DA YARIM BIRAKTIĞIMIZ İŞİ 24 HAZİRAN'DA TAMAMLAYACAĞIZ'

Seçimin şifresinin '7/24 çalışmak' olduğunu vurgulayan Temelli, "Evet, önümüzde çok önemli seçimler var; ama seçim zamanlarının da farkındayız ki bu mücadelemizin en önemli organıdır. Şimdi bu mücadelemizi bir kez daha güçlendireceğiz. Örgütlülüğümüzü bir kez daha güçlendireceğiz. 24 Haziran'a kadar 7 gün 24 saat çalışacağız. Herkese bizimle beraber olsa da olmasa da herkese HDP'yi anlatacağız. HDP birleşenlerini anlatacağız. Bu mücadeleyi hep birlikte anlatacağız. Tüm Türkiye'ye anlatacağız. Tüm HDP'liler 7/24 çalışacak. Bu işin şifresi '7/24'tür. 7 gün 24 saat çalışacağız. 7 Haziran'da yarım bıraktığımız işi 24 Haziran'da bitireceğiz" dedi.

'KENDİ CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ OLACAK'

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, cumhurbaşkanlığı seçimine partisince belirlenen adaylarla gireceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin adayı ile gireceğiz. Türkiye'nin en güçlü adayı ile gireceğiz; çünkü bizim adayımızın gücü, işte bu mücadeleden geliyor. Bizim adayımızın gücü programımızdan geliyor. Sözümüzden geliyor; çünkü biz demokrasi mücadelesiyle ancak Türkiye'nin sorunlarının çözülebileceğini söylüyoruz."

'HDP'SİZ ÇÖZÜM YOK'

Türkiye'de HDP'siz çözümün olmayacağını savunan HDP Eş Genel Başkanı Temelli, "Cumhurbaşkanı adayı hala bulamamışlar. Arıyorlar. CHP'den 15 vekil oraya geçiyor. Bakıyorlar, yine olmadı. AKP'li vekillerin tümü MHP'ye geçiyor, yine olmuyor. Hesap bir türlü tutmuyor; çünkü bu hesap bizsiz tutmaz. Bu ülkede HDP'siz çözüm yok. Bunu artık kafanıza kazıyın. Eğer Türkiye'de demokrasi sorununu çözecekseniz Türkiye'ye huzur getirecekseniz bunun yolu HDP'den geçiyor, HDP programından geçiyor. Bu programı, bu hassasiyetleri dikkate alarak, ancak Türkiye'de demokrasi sorununa çözüm getirebilirsiniz" diye konuştu.

- Şırnak