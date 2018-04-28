Hdp Eş Genel Başkanı Temelli, Esnafı Ziyaret Etti
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Mardin'in Nusaybin ilçesinde esnafı ziyaret etti.
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Mardin'in Nusaybin ilçesinde esnafı ziyaret etti.
Beraberindeki HDP milletvekilleri ile Nusaybin ilçesine gelen Temelli, esnaf ziyaretinde, 24 Haziran'da yapılacak seçimin startını verdiklerini söyledi.
Demokratik siyaset yolunda mücadelelerine devam edeceklerini belirten Temelli, "24 Haziran'a kadar demokratik siyaset mücadelemizle bu zihniyeti sandığa gömeceğiz. Asla provokasyonlara gelmeyeceğiz. Sandıkta gereken cevabı kendilerine vereceğiz." dedi.
Terör örgütü lehine slogana gözaltı
Öte yandan, esnaf ziyareti sırasında grup içerisinde bulunan bir kişi, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atınca gözaltına alındı.