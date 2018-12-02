Hdp Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Mersin'de Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Demokrasi diyenleri yan yana gelmeye çağırıyoruz. Demokrasi diyenleri çözümde buluşmaya davet ediyoruz." dedi.

Temelli, HDP tarafından Mersin'deki Yenişehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Tarım Sempozyumu"ndaki konuşmasında, etkinliğin sonuçlarının gelecek süreçte önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

HDP olarak son kongre sonrasında ekonomi çalışmalarını yapılandırarak çok daha geniş çerçevede ele aldıklarını belirten Temelli, bu çalışmanın en önemli başlıklarından birinin de tarım olduğunu aktardı.

Doğanın geleceğini ekonomi ve tarım politikalarının belirleyeceğini ifade eden Temelli, ekolojik değerlere saygı duyan ve emeğin haklarını gözeten bir politika üretmenin başlıca hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

Temelli, ülkede ayrışma sorununun olduğunu iddia ederek, "Demokrasi diyenleri yan yana gelmeye çağırıyoruz. Demokrasi diyenleri çözümde buluşmaya davet ediyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin demokrasiden yana tercihte buluşmaları, aslında tüm sorunların çözümü için atılacak en güçlü adım olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Yerel seçimlerin fırsat olduğuna dikkati çeken Temelli, şöyle konuştu:

"Bu yerel seçimleri fırsata çevirebiliriz. Bu konuda sadece HDP olarak değil, tüm toplumsal muhalefeti, tüm emek ve demokrasi güçlerini, kadınları, gençleri yani bu sistemden, rejimden mağdur olmuş herkesi büyük bir buluşmaya davet ediyoruz. Eğer bunu başarabilirsek, 31 Mart'ta böyle güçlü bir adım atabilirsek, sonrasında Türkiye uçurumdan sürüklenmek yerine yeniden umuda kavuşacaktır. Bu umut demokrasi umududur, yeni yaşam umududur. Bu umut insan haklarına, hukuka saygılı bir ülkede yaşama, onu var etme, eşit yurttaşlık temelinde bir anayasa var etme umududur."

"Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerekir"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili kararına da değinen Sezai Temelli, Demirtaş'ın avukatları tarafından AİHM kararına istinaden yapılan tahliye başvurusunun Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildiğini anımsatarak, "Oysa karar nettir, açıktır. Bir an önce Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Etkinliğe bazı HDP milletvekilleri ile partinin il ve ilçe yöneticileri de katıldı.