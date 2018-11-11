Hdp Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Mersin'de Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yerel seçim çalışmalarına ilişkin, "Dokunmadığımız, sözümüzün ulaşmadığı kimse kalmayacak." dedi.

Temelli, bir düğün salonunda gerçekleştirilen HDP Akdeniz İlçe 2. Olağanüstü Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Her zaman yan yana gelmeleri gerektiğini vurgulayan Temelli, tüm örgütlerinin vatandaşlarla beraber çalışacağını belirtti.

Bütün kapıları çalacaklarını ifade eden Temelli, "Bütün iş yerlerine gideceğiz. Dokunmadığımız, sözümüzün ulaşmadığı kimse kalmayacak çünkü bizim sözümüz hakikatin sözüdür." diye konuştu.

Medyada partilerinin haberlerine yer verilmediğini savunan Temelli, şu değerlendirmede bulundu:

"Madem televizyonlarda yokuz, madem medyadan dışlanmışız, bizim sesimizi engellemeye çalışıyorlar, o zaman biz de canlı yayına geçeriz. Hepimiz sokak sokak, mahalle mahalle her evin kapısını çalarız. HDP'yi, özgürlüğü, demokrasiyi, ortak vatanda bir arada yaşama iradesini, demokratik cumhuriyeti nasıl inşa edeceğimizi anlatırız."

Temelli, HDP çatısı altında farklı sesleri ve düşünceleri yan yana getirmek, ortak aklı açığa çıkarmanın öncelikleri arasında olduğunu dile getirdi.

"Tüm kayyum belediyelerini geri alacağız hatta daha fazlasını geri alacağız." ifadesini kullanan Sezai Temelli, Mersin'de ve Türkiye'nin her yerinde yerel seçimlere kadar gece gündüz çalışacaklarını sözlerine ekledi.