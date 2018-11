Hdp Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Bursa'da

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Yerel seçimlere giderken güçlerimizi birleştirmeliyiz, örgütlerimizi güçlendirmeliyiz. Yan yana gelmeliyiz. Her evin kapısını çalmalıyız, ortaklaşmalıyız. Kendimizi de kentimizi de halkın yönetmesi için herkesi siyasete davet etmeliyiz." dedi.

Temelli, Bursa'da bir düğün salonunda gerçekleştirilen partisinin 2'nci Olağanüstü İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongreden sonra geçmişte olduğu gibi gelecek dönemde de Bursa'da çok iyi işler başaracaklarını söyledi.

Kongrede yeni seçilecek arkadaşlarına başarılar dileyen Sezai Temelli, "Bizim işimiz mücadeledir, barıştır, demokrasidir. İnanıyorum ki Bursa'da yeni yönetimle birlikte barış ve demokrasi mücadelesi çok daha ileriye gidecek, çok daha önemli adımlar atılacak." diye konuştu.

Temelli, demokrasi mücadelesinde yan yana gelme zamanı olduğunu ifade ederek, "Asgari müştereklerde bu mücadeleyi büyütmek için omuz omuza verme zamanıdır. Demokratik siyasetin önünün açılması ancak böyle mümkün olacaktır. Bu mücadelede teferruata yer yoktur. Bu mücadelede geçmişin, alışılmış siyasetine yer yoktur. Bu mücadele, yan yana, omuz omuza ama kararlı bir şekilde sürdüreceğimiz bir mücadeledir. Öyle de yapacağız. Ortak vatanımızda, demokratik cumhuriyeti inşa etmek istiyoruz. Bu yüzden çağrımız herkesedir, kapımız herkese açıktır. Bu anlamda kim mücadele ediyorsa, bilsinler ki onların da yanında olacağız." şeklinde konuştu.

Yerel seçim başarısı için değil demokrasinin inşası için adım atacaklarını dile getiren Sezai Temelli, şöyle devam etti:

"Yerel seçimlerde Türkiye halklarının, emekçilerinin, kadınlarının, demokrasiye, barışa hasret herkesin yan yana gelmesi, güçlü ittifaklar kurması büyük öneme sahip. Şimdi bunu başarma zamanıdır. Atacağımız bu adım sadece bir yerel seçim başarısı olarak kalmayacaktır. Bu adım, Türkiye'de gerçek anlamda bir demokrasinin inşası için kadim halkların bir arada yaşayacağı barışı var edebilmek için atılmış güçlü bir adım olacaktır. Yerel seçimlere giderken güçlerimizi birleştirmeliyiz, örgütlerimizi güçlendirmeliyiz. Yan yana gelmeliyiz. Her evin kapısını çalmalıyız, ortaklaşmalıyız. Kendimizi de kentimizi de halkın yönetmesi için herkesi siyasete davet etmeliyiz. Siyaset günleri geldi çattı, kimse geri durmamalı. Haklarımızın savunucusu olarak biz özgür, demokratik bir ülkeyi var etmek için yan yana gelmeliyiz. 7/24 çalışarak, örgütsel çalışmalarımızı tabana yayarak, her sandıkta, her okulda var olarak, her mahallede meclislerimizi kurarak yerel seçimlere hazırlanmalıyız. Belediye meclisleri için de büyükşehir için de iddialı hazırlanmalıyız."