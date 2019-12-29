: HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Batman'da

29.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:09

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin, "Araba daha ortada yok, ne zaman üretileceği belli değil. Motoru ise zaten yok ama bu yerli ve milli. Kafayı yerli ve milliye takmışlar." dedi.

Temelli, bir düğün salonunda gerçekleştirilen, partisinin Batman il kongresinde yaptığı konuşmada, Libya'ya asker gönderilmesi için TBMM'ye gelecek olan tezkereye "hayır" diyeceklerini belirtti.

Sezai Temelli, "Libya tezkeresine 'hayır' diyeceğiz. Tıpkı Suriye ve Irak tezkerelerine 'hayır' dediğimiz gibi. Çünkü her tezkere hem o ülkelere yıkım getirdi hem de Türkiye'ye yıkım getirdi. Her tezkere aslında Türkiye'yi çok büyük belalara sürükledi. Türkiye'nin izlemesi gereken yegane politikası barış politikası olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kanal İstanbul Projesi'ne de karşı olduklarını dile getiren Temelli, "İstanbul kanalı bu ülkenin bir gereksinimi değildir ve çok büyük maliyetleri vardır." ifadesini kullandı.

Temelli, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobilin tanıtımının yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Yok, daha ortada araba yok, İtalya'da yaptırıp getirmişler. Benim çocukluğumda bir tekerleme vardı, 'eller aya bizler yaya' şimdi bu değişti 'eller Mars'a bizler pilli arabaya.' Bir pilli araba yaptılar. Bunu öyle bir anlatıyor ki mucize. Araba daha ortada yok, ne zaman üretileceği belli değil. Motoru ise zaten yok ama bu yerli ve milli. Kafayı yerli ve milliye takmışlar."

Kaynak: AA

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