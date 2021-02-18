HDP Eş Genel Başkanı Sancar, SOL Parti'yi ziyaret etti
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HDP Eş Genel Başkanı Sancar, SOL Parti'yi ziyaret etti

18.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:57
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, SOL Parti'yi ziyaret etti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, SOL Parti Başkanlar Kurulu ile bir araya geldi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, SOL Parti Başkanlar Kurulu ile bir araya geldi.

Sancar ve beraberindeki heyet, Çankaya'daki SOL Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sancar, "Herkes İçin Adalet" kampanyası kapsamında, sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleriyle buluşmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Gündemlerinde en geniş demokrasi ittifakının bulunduğunu, amaçlarının seçim ittifakı değil, demokrasi ittifakı olduğunu belirten Sancar, "Demokrasi mücadelesi barış mücadelesinden, adalet mücadelesi hakikat mücadelesinden ayrı düşünülemez." diye konuştu.

Sancar, yeni anayasa konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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