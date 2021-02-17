HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Pir Sultan Abdal Derneğini ziyaret etti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı yetkilileriyle bir araya geldi.

Sancar ve beraberindeki heyet, Kızılay'daki Pir Sultan Abdal Derneği Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

"Herkes İçin Adalet" kampanyası kapsamında, sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleriyle buluşmalar gerçekleştirdiklerini belirten Sancar, farklı alanlarda ortaya çıkan adaletsizliklerle mücadele etmeyi ve bu adaletsizliği aşacakları yolları birlikte bulmayı amaçladıklarını anlattı.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri de ziyaretten dolayı HDP heyetine teşekkür ederek, karşılaştıkları sorunları dile getirdi.

Terör örgütü PKK'nın Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit etmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Sancar, iktidarın verdiği bilgileri esas alan yaklaşımları sakıncalı bulduklarını söyledi. Sancar, şunları kaydetti:

"Biz hayatını kaybeden insanların acısını yüreğimizde taşıyoruz. Bu bir katliamdır. Apaçık söylüyoruz ve bu katliamın gerçekleşme şekline ilişkin de tereddütler ortadan kalkmalıdır ki bu politikalarla toplumu yeniden ipotek altına alamasın bu iktidar. Eğer gerçekten ortada bir infaz varsa, bizim tereddüdümüz yok, bunu ortaya çıkarmak, ayrıntılarını, verilerini toplumla paylaşmak gerekiyor. İnfaz, uluslararası insancıl hukuka da insanlığa göre de bir katliamdır, suçtur. Nasıl gerçekleştiğini bilmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak