HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin il kongresine katıldı
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HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin il kongresine katıldı

11.02.2021 16:25 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:05

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "HDP bu ülkede adaleti, demokrasiyi ve barışı getirmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır ve mutlaka bu yolu başarıyla yürüyecektir.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "HDP bu ülkede adaleti, demokrasiyi ve barışı getirmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır ve mutlaka bu yolu başarıyla yürüyecektir." dedi.

Sancar, Merzan Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada, "Herkes için Adalet" kampanyası başlattıklarını anımsattı. HDP olarak bütün kesimler için adalet istediklerini ve bu yolda ilerlemenin kolay olmadığını ifade eden Sancar, bu yürüyüşün eninde sonunda başarıya ulaşacağını söyledi.

"Kapatmadan söz ediyorlar. Ne kapatması? HDP bu ülkeyi yönetmeye taliptir. Biz bu ülkeyi yöneteceğiz, hep birlikte yöneteceğiz." diyen Sancar, şunları kaydetti:

"Bu yolda büyüyerek ilerliyoruz. HDP bu ülkede adaleti, demokrasiyi ve barışı getirmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır ve mutlaka bu yolu başarıyla yürüyecektir. Biz HDP'yi çözümün partisi olarak görüyoruz. En başta Kürt sorununda demokratik çözümün partisiyiz biz. HDP çözümün, geleceğin partisidir. Herkes demokratik çözüm için sorumluluk almalı. Bu ülkenin bütün iyi insanları, bütün demokrasi güçleri, muhalefet partileri demokratik çözüm için mutlaka sorumluluk almalı."

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin il kongresine katıldı
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin il kongresine katıldı
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin il kongresine katıldı
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin il kongresine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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