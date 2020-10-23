HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Diyarbakır'da düzenlenen toplantıya katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Diyarbakır'da düzenlenen toplantıya katıldı

23.10.2020 19:27 | Son Güncelleme: 23.10.2020 21:01

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Sadece parlamenter sistemi yeniden kurma hedefiyle sınırlı ufuk, muhalefet için yeterli değildir.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Sadece parlamenter sistemi yeniden kurma hedefiyle sınırlı ufuk, muhalefet için yeterli değildir. Bizim geleceği dönük güçlü bir demokrasi hedefimiz olmalıdır." dedi.

Sancar, bir otelde sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, dün HDP Diyarbakır İl ve merkez Yenişehir ilçe binalarına yönelik operasyonun demokratik siyasete yönelik saldırılar olduğunu öne sürdü.

Mücadeleye devam edeceklerini aktaran Sancar, belediyelere görevlendirmeleri eleştirdi.

Mecliste Kobani bahanesiyle çıkan olaylara ilişkin araştırma önergeleri verdiklerini ve reddedildiğini anlatan Sancar, "Bu konuda sorumluluk hem siyasi hem de hukuksal olarak iktidarıdır. Olaylarda 52 kişi katledildi. Bunların büyük bir bölümü HDP'liydi. Kim ne yaptıysa ve kim neden sorumluysa açığa çıkarmak için her türlü çalışmaya varız." diye konuştu.

Hedeflerinin güçlü bir demokrasinin inşası için çalışmak olduğunu ifade eden Sancar, "Sadece parlamenter sistemi yeniden kurma hedefiyle sınırlı ufuk, muhalefet için yeterli değildir. Bizim geleceği dönük güçlü bir demokrasi hedefimiz olmalıdır. Bugüne kadar temel sorunların çözümünü engelleyen, sorunların kangrenleşmesine yol açan zihniyet unsurlarını sorgulayabileceğimiz hedeflere yoğunlaşmaktır. Sadece son 5 yılı, 18 yılı, 40 yılı değil bence son 100 yılı değerlendirerek geleceğe yönelik hedeflerimizi geniş tartışmamız lazım. Bunu bütün demokrasi güçleri ve demokratlarla yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Diyarbakır'da düzenlenen toplantıya katıldı
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Diyarbakır'da düzenlenen toplantıya katıldı
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Diyarbakır'da düzenlenen toplantıya katıldı
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Diyarbakır'da düzenlenen toplantıya katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ İlham Aliyev Meral Akşener Vladimir Putin Fahrettin Koca
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Derviş Zaim Kenan İmirzalıoğlu
Spor Erol Bulut Okan Buruk Metin Oktay Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Avrupa Denizli Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Diyarbakır'da düzenlenen toplantıya katıldı - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 02:59:31. #1.14#
title