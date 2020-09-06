HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan Sakarya'daki tarım işçilerine geçmiş olsun telefonu
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Sakarya'daki tarım işçilerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
06.09.2020 16:47 | Son Güncelleme: 06.09.2020 16:50
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Sakarya'daki tarım işçilerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Parti Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar, saldırıya uğrayan ailenin ileri gelenlerinden Hamdin Demir'i arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Sancar, saldırının detaylarına ilişkin işçilerden bilgi aldı." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA