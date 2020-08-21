HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan vatandaşlarla buluştu
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan vatandaşlarla buluştu

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunup vatandaşlarla bir araya geldi.

21.08.2020 16:49 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:55

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunup vatandaşlarla bir araya geldi.

Pervin Buldan, beraberindeki milletvekilleriyle geldiği Doğubayazıt ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Ardından bir çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Buldan, 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne kadar farklı illerde bu tarz halk buluşma programları gerçekleştireceklerini söyledi.

Buldan, HDP'den seçilen ve partisinden ihraç edilen Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ın vatandaşların hak ettiği bir davranış içerisinde olmadığını belirtti.

Doğubayazıtlıların bu davranışı hak etmediğini ifade eden Buldan, şöyle konuştu:

"Halkımız seçim döneminde belediye başkanına güvenini verdi, onurunu verdi ve iradesini telim etti. Ancak o değerler, o güven ne yazık ki ama ne yazık ki sizin verdiğiniz o değere belediye başkanı sahip çıkmadı ve bunu heba etti. Bu tür davranışlar içerisine girecek olan kim olursa olsun, asla bu konuda prim vermeyeceğimizi ve affetmeyeceğimizi özellikle buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çünkü biz verilen her bir oyun, sandığa atılan her oyun kıyametini, değerini ve bedelini ödeyerek buraları kazandık."

Vatandaşların umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini anlatan Buldan, "Belediye başkanımız ne yazık ki halka hizmet olarak gidilmesi gereken bir mekanda halkın güvenini, halkın vermiş olduğu iradeyi, halkın bize duymuş olduğu bu umudu çarçur etti ve bunu başka bir konu üzerinden hayata geçirmeye çalıştı." dedi.

Buldan, bir vatandaşın Acar'ın HDP Genel Merkezine gidip geldiğini söylemesi üzerine "O belediye başkanının bizimle ilişkisi bitmiştir, onun bu partiyle artık herhangi bir ilişiği kalmamıştır." ifadesini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan vatandaşlarla buluştu

Kaynak: AA

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