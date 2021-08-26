HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin il kadın kolları başkanları toplantısında konuştu Açıklaması
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin il kadın kolları başkanları toplantısında konuştu Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin il kadın kolları başkanları toplantısında konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, emeğiyle dünyayı var eden kadınların Türkiye'nin en dinamik gücü, değişim gücü ve gelecek umudu olduğunu bildirdi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, emeğiyle dünyayı var eden kadınların Türkiye'nin en dinamik gücü, değişim gücü ve gelecek umudu olduğunu bildirdi.

HDP'den yapılan açıklamaya göre, partinin kadın il başkanları, yeni dönem politikalarını belirlemek için Pervin Buldan ve Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran başkanlığında HDP Genel Merkezi'nde toplandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Buldan, kadın mücadelesinin siyasetteki serüvenine baktıklarında, öncelikle kendi iç yapılarında değişikliğe gitmeleri gerektiğini gördüklerini belirtti.

Bu nedenle tam ve gerçek bir eşitlik talebini öncelikle kendi örgütlerinde inşa ettiklerini vurgulayan Buldan, "Partimizde ciddi bir kadın mücadelesi yürüttük. Eş başkanlık sistemini bu şekilde ele aldık ve hayata geçirdik. Eş başkanlık sistemimizle kadınların karar mekanizmalarında ve temsiliyet noktalarında eşit bir pozisyon almasını hep birlikte sağladık." ifadesini kullandı.

Bugün itibariyle parlamentodaki en yüksek kadın milletvekili temsiliyet düzeyine ulaştıklarının altını çizen Buldan, bunun bütün kadınlar adına ortak bir kazanım olduğunu savundu.

Nihai hedeflerinin tam ve gerçek bir cinsiyet eşitliğinin sağlanması olduğunu dile getiren Buldan, şunları kaydetti:

"Sadece bu topraklarda değil, Orta Doğu'da ve tüm dünyada kadınlar için eşit ve adil bir yaşam talebimiz var. Bu nedenle her geçen gün mücadelemizi daha çok yükseltiyor, daha çok büyütüyoruz. 'Nerede olursa olsun her dilden, her kimlikten, her inançtan kadınla birlikte daha güçlüyüz ve birlikte başaracağız' diyoruz. Emeğiyle dünyayı var eden kadınlar bu ülkenin en dinamik gücüdür, değişim gücüdür ve bu ülkenin gelecek umududur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin il kadın kolları başkanları toplantısında konuştu Açıklaması - Haberler
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