HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kanaat önderleriyle buluştu

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Herkes İçin Adalet" kampanyası kapsamında kanaat önderleriyle bir araya geldi.

HDP'nin "Hak, adalet ve vicdan için buluşuyoruz" sloganıyla yürüttüğü kampanyanın "İslam ve Adalet" konulu buluşması Hilton Otel'de yapıldı. Toplantıya Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen kanaat önderleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Buldan, hafta sonu kutlanan Nevruz'da barış ve demokratik siyaset konularında kararlılık mesajları verdiklerini belirtti.

Buldan, bin yıldır bu topraklarda yaşayan halkların en büyük özleminin barış, eşitlik ve adalet olduğunu ifade ederek, "İslam alimleri yüce dinimizi tanımlarken 'İslam adalet ve barış dinidir' tarifinde ittifak etmişlerdir. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e göre adaletin ölçüsü ve dayanağı hakkaniyettir." dedi.

Adaletin İslam'ın özü ve ruhu olduğunu vurgulayan Buldan, "İnsanlık adaletle ancak barış, güven ve refaha kavuşur. Aksi halde hayatımıza onun zıttı olan zulüm hakim olur. Adalet ise insan haklarına saygı ve eşitlikle her hak sahibine hakkını teslim etmektir." diye konuştu.

Buldan, Medine Sözleşmesi'nin tüm maddelerinin toplamının adalet ilkesinin korunması üzerine olduğunu kaydederek, "Adalet olmadan yaşam ve birliktelik hukukunun işlemeyeceği o günden vurgulanmıştır aslında. Aynı şekilde Medine Sözleşmesi topluluk vurgusu ile başlar, bunun anlamı ise her türlü tekçiliği reddetmesidir." değerlendirmesini yaptı.

İslam'ın Arapçada barış anlamına geldiğini belirten Buldan, "Anlamı barış olan dine mensup insanlar için, 'Okyanusta bir damla su kadar' ihtimal taşıyorsa eğer, barışı savunmak farzdır. Bundan biz vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bizim dinimiz barışı, adaleti, paylaşmayı, hoşgörüyü, yardımlaşmayı, Karun'a karşı Harun'laşmayı, İbrahim gibi bakmayı öğretmektedir bize. HDP, İslam'ın demokratik değerler üzerine kurulu yönlerinin hiçe sayılması karşısında net bir tavra sahip, ahlaki bir çizgide duran yegane partidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven