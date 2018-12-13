Hdp Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Iğdır'da

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP olarak yerel seçimlerde oluşturulan ittifakların karşısında, Halkların Demokratik Partisinin halklarla kurmuş olduğu ittifak olacaktır." dedi.

Buldan, partisinin yerel seçim çalışmaları kapsamında geldiği Iğdır'da, Iğdır Belediyesi tarafından Asri mezarlık yanında yapılan Ahmedi Hani Kütüphanesinin açılışını yaptı.

Açılışın ardından partisince Karadeniz Sokak'ta düzenlenen açık hava toplantısına katılan Buldan, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinde Iğdır'ın kendileri için stratejik açıdan önemli taşıdığını söyledi.

Yerel seçimlerde yapılan ittifaklara da değinen Buldan, şunları kaydetti:

"Yerel seçimlerde oluşturulan ittifaklar karşısında, en değerli en onurlu ittifak, Halkların Demokratik Partisinin, halkların kurmuş olduğu ittifaktır. Halkların Demokratik Partisi Iğdır'da da Kürtlerle, Azerilerle, Terekemelerle, Türklerle, kadınlarla ve gençlerle kurmuş olduğu ittifaktır. Bu ittifak bizleri huzura erdirecektir, bizleri düzlüğe çıkaracaktır. O yüzden değerli arkadaşlar 31 Mart tarihine kadar gece gündüz demeden çalışacağız, adeta seferberlik ilan edeceğiz. Her eve gireceğiz, herkesin elini mutlaka tutacağız."