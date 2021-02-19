HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Demokratik Alevi Derneklerini ziyaret etti
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Demokratik Alevi Derneklerini ziyaret etti

19.02.2021 17:17 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:17
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Demokratik Alevi Derneklerini ziyaret etti

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Herkes İçin Adalet" kampanyası çerçevesinde, Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) İstanbul Şubesine ziyarette bulundu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Herkes İçin Adalet" kampanyası çerçevesinde, Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) İstanbul Şubesine ziyarette bulundu.

Buldan, burada yaptığı konuşmada, Alevi kurumları ile vatandaşların taleplerini dinlemek üzere bu ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'de farklı kesimlerin dışlandığını öne süren Buldan, "HDP'yi her gün ağzına alanlar, her gün Türkiye toplumu karşısında küçük düşürmeye çalışanlar, kriminalize etmeye çalışanlar inanın ki bu ülkede toplum karşısında hiçbir karşılığı olmayan kesimlerdir." diye konuştu.

Buldan, yapılacak ilk seçimde iddialı ve kararlı olduklarını belirtti.

DAD Eş Genel Başkanı Saime Topçu da herkes için adalet arayışının ortak talepleri olduğunu kaydederek, Gara'da terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edildiği saldırıyı kınadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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