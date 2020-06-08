HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan "ittifak" açıklaması
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan "ittifak" açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Artık kimse kapalı kapılar ardında HDP ile ittifak görüşmeleri yapmayacak, yapamayacak.

08.06.2020 15:44 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:50

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Artık kimse kapalı kapılar ardında HDP ile ittifak görüşmeleri yapmayacak, yapamayacak. Halkımız bunu kabul etmiyor. Halkımız, şeffaf, açık bir ittifak istiyor. Bunun için kapımız bütün muhalefet partilerine açıktır." dedi.

Buldan, Kars'ta HDP İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında, salgın süreci dolayısıyla halkla bir araya gelemediklerini, bu kapsamda normalleşme sürecinde ziyaretlere başladıklarını söyledi.

Halka 7 Haziran 2015 seçimlerinde büyük umut olduklarını savunan Buldan, şunları kaydetti:

"Bu ülkeye barış, demokrasi, özgürlükler gelecekse bunlar demokrasi güçlerinin bir araya geldiği ve oluşturacağı ittifaklarla gelecektir. Şimdi herkes HDP'yi bir öcü partisi olarak görüyor ve önümüzdeki seçimlerde bizimle ittifak yapılmaması için önlemler almaya başladılar. Bakalım biz başkalarıyla ittifak yapacak mıyız? Kazandıran ve kaybettiren bir pozisyonda olan milyonlarca insanın oy verdiği bir parti, başkalarına gitmek yerine, diğer partilere kapısını açacak şeffaf ve demokratik bir ittifakın önünü açacak. İsteyen gelir, isteyen gelmez, bu kadar basittir."

Pervin Buldan, "Artık kimse kapalı kapılar ardında HDP ile ittifak görüşmeleri yapmayacak, yapamayacak. Halkımız bunu kabul etmiyor. Halkımız, şeffaf, açık bir ittifak istiyor. Bunun için kapımız bütün muhalefet partilerine açıktır. Gelecek olan, bizimle ittifak yapacak olan bütün muhalefet partilerine kapımız açıktır." diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan 'ittifak' açıklaması

Kaynak: AA

Politika Manşet

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