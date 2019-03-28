Hdp Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Ağrı'da

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Gençlerimizin, çocuklarımızın güzel yarınlara uyanacağı bir güne hep birlikte oylarımızla karar vereceğiz. Bunun için diyoruz ki işte meydan, işte Ağrı, işte sandık." dedi.

Partisi tarafından Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen mitingde konuşan Buldan, seçimlere 3 gün kaldığını ve bu 3 günün sonunda güzel bir ülkeye uyanacaklarını söyledi.

Buldan, yerel seçimin önemine değinerek, "Gençlerimizin, çocuklarımızın güzel yarınlara uyanacağı bir güne hep birlikte oylarımızla karar vereceğiz. Bunun için diyoruz ki işte meydan, işte Ağrı, işte sandık." diye konuştu.

Ağrılı vatandaşların yaşadığı bütün sorunları bildiklerini, HDP'li belediye başkanlarının hırsızlık ve yolsuzluk yapmadıkları için görevden alınıp yerlerine kayyum atandığını ileri süren Buldan, "O kayyumlar 31 Mart tarihinde el ele tutuşacak, uçağa binecek ve Ankara'ya gidecekler. Onların hesabı sandıkta sorulacak. Onların hesabı 31 Mart tarihinde mutlaka sorulacak. 31 Mart seçimlerinde il merkezi ve ilçelerde belediye başkan adaylarına destek verin." ifadelerini kullandı.

Programa, Eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, il ive ilçe belediye başkan adayları ile partililer katıldı.

Kaynak: AA