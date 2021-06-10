HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDK 11. Olağan Genel Kurulunda konuştu Açıklaması
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDK 11. Olağan Genel Kurulunda konuştu Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDK 11. Olağan Genel Kurulunda konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, parti içinde herkesin eksikliği ya da hatası olabileceğini, eksikler ve hatalarla yüzleşerek yeni bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, parti içinde herkesin eksikliği ya da hatası olabileceğini, eksikler ve hatalarla yüzleşerek yeni bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Sancar, Avcılar'da bir alışveriş merkezindeki etkinlik salonunda gerçekleştirilen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) 11. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ortak mücadeleyi güçlendirerek ve toplumsal örgütlenmeyi yaygınlaştırarak mevcut düzenin değiştirilmesi gerektiğini savundu.

Muhalefete ve seçmenlerine çağrıda bulunan Sancar, örgütlü ortak mücadelenin önemli olduğunu dile getirdi.

Sancar, HDP'nin tabanıyla beraber sağlam bir çıkışa, yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu anlatarak, "Bundan önce yaşanan sorunlara değinmeme gerek yok. Hepimizin eksikleri olmuştur. Hepimizin hataları da olmuştur. Şimdi bizim en önemli erdemlerimizden biri olan samimi ve cesur yüzleşme zamanıdır. Birbirimizle kendimizle eksikler ve hatalar konusunda yüzleşeceğiz. Yeni başlangıcı ancak böyle daha sağlam kurabiliriz." diye konuştu.

Partisine açılan kapatma davasıyla ilgili "siyasi operasyon" yorumunda bulunan Sancar, HDP'yi hep birlikte sonuna kadar savunacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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