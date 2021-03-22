Son dakika haberleri | HDP Eş Genel Başkanı Sancar'a terör soruşturması

Son dakika haberlerine göre HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında yaptığı konuşma nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında yaptığı konuşma nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, dün Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında yaptığı konuşması nedeniyle soruşturma başlattı. Sancar'a, Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında, 'terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK'yı övücü sözler' ile 'örgüt propagandası' yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı