Son dakika haberleri | HDP Eş Genel Başkanı Sancar'a terör soruşturması
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Son dakika haberleri | HDP Eş Genel Başkanı Sancar'a terör soruşturması

22.03.2021 18:30 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:59

Son dakika haberlerine göre HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında yaptığı konuşma nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında yaptığı konuşma nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, dün Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında yaptığı konuşması nedeniyle soruşturma başlattı. Sancar'a, Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında, 'terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK'yı övücü sözler' ile 'örgüt propagandası' yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.

Son dakika haberleri | HDP Eş Genel Başkanı Sancar'a terör soruşturması
Son dakika haberleri | HDP Eş Genel Başkanı Sancar'a terör soruşturması
Son dakika haberleri | HDP Eş Genel Başkanı Sancar'a terör soruşturması
Son dakika haberleri | HDP Eş Genel Başkanı Sancar'a terör soruşturması
Son dakika haberleri | HDP Eş Genel Başkanı Sancar'a terör soruşturması
Son dakika haberleri | HDP Eş Genel Başkanı Sancar'a terör soruşturması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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