Hdp Eş Genel Başkanı Kemalbay Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, "Demirtaş HDP'nin Eş Genel Başkanıdır, milletvekilidir, hala dokunulmazlığı mevcuttur. Demirtaş, Adalet Bakanı kadar, İçişleri Bakanı kadar dokunulmazdır." dedi.



Kemalbay, Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinden kelepçe takılarak getirilmesine itiraz etmesi ve duruşmaya katılmaması üzerine, Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı.



Türkiye halklarının kalbinde taht kurmuş olan ve dünyada saygın bir siyasetçi olarak değer gören Demirtaş'a kelepçe takılmak istendiğini ifade eden Kemalbay, bunu bir "sivil darbe uygulaması" olduğunu savundu.



Kemalbay, şunları kaydetti:



"Demirtaş, HDP'nin Eş Genel Başkanıdır, milletvekilidir, hala dokunulmazlığı mevcuttur. 20 Mayıs'ta dokunulmazlıklar kaldırılmıştır. Ama bu 20 Mayıs'tan önceki dosyalarla, fezlekelerle ilgilidir. Halihazırda Demirtaş, Adalet Bakanı kadar, İçişleri Bakanı kadar dokunulmazdır. Bizler bu uygulamayı protesto ediyoruz. Vekillerimize, eş başkanlarımıza, belediye eş başkanlarımıza ve partililerimize özgürlük diyoruz. Demirtaş'ın hukuk skandalı olan bir fezlekeyle bu mahkemesi sürmektedir."



"Elbette Demirtaş ve arkadaşları bir siyasi parti lideridirler ve siyaset, siyasi konuşmalar yapacaklardır. Bu yapılan konuşmaların hiçbiri suç sayılamaz." görüşünü öne süren Kemalbay, mahkemelerde, adliyelerde adaletin olmadığı iddiasında bulundu.



Kemalbay, "Bu yapılana mahkeme, duruşma, adalet diyemeyiz. Bizler Demirtaş'ın her zaman yanındayız, dayanışma içerisinde bu mücadeleyi bundan sonra da sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan, Kemalbay'ın konuşması sırasında, güvenlik güçleri açıklamayı dinleyenleri uzaklaşmaları konusunda uyardı. Grup ise bu durumu, alkışlarla protesto etti, Kemalbay da müdahaleyi kınadıklarını söyledi.



HDP Sözcüsü Osman Baydemir de duruşma öncesi yaptığı açıklamada, Demirtaş'ın 2015'te yapmış olduğu bir konuşmadan dolayı yargılandığını ifade ederek, "Bugün sadece Demirtaş değil, 6 milyon insanın seçme ve seçilme hakkı yargılanıyor." görüşünü dile getirdi.



Duruşma öncesi adliye önünde yoğun güvenlik önlemi alındı.