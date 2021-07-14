HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Demokratik ve barışçıl bir Türkiye'nin hakim olması için sorumluluğumuzu yerine getirmeye hazırız. Bu ülkeyi yönetmeye de talibiz." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Demokratik ve barışçıl bir Türkiye'nin hakim olması için sorumluluğumuzu yerine getirmeye hazırız. Bu ülkeyi yönetmeye de talibiz." dedi.

Buldan, partisinin Karaköprü İlçe Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, HDP'nin Marmaris İlçe Başkanlığına gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak, saldırganın yargılanmasını istedi.

Ülkede demokratik bir yönetime ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Buldan, şöyle devam etti:

"Türkiye, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Arap'ı, Sunnisi ve Alevisi ile bir bütün olarak seçimlerde bu ülkenin demokratik bir yönetime kavuşması için güç birliği oluşturacaktır ama oluşturulacak olan bu güç birlikleri, Kürt'ü inkar eden bir anlayışa sahip olmamalıdır. Kürt'ün sorununu tam olarak, net olarak ifade etmek zorundadır. Sorun nasıl çözülür, muhataplarıyla oturup konuşmak zorundadır. İşte biz böyle bir Türkiye'nin, demokratik ve barışçıl bir Türkiye'nin hakim olması için sorumluluğumuzu yerine getirmeye hazırız. Bu ülkeyi yönetmeye de talibiz."

Daha sonra tarihi Balıklıgöl yerleşkesine geçen Buldan, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan